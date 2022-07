Arturo Gonzalo Aizpiri (Enagas): "Vamos a exportar un 18% más de gas a Francia como medida de contingencia"

Arturo Gonzalo Aizpiri se incorporó el pasado mes de febrero como consejero delegado de Enagás. Apenas unos días después, la Comisión Europea aprobaba la primera comunicación para tratar de reducir la dependencia de gas ruso.

¿Qué medidas han planteado para el plan de contingencia?

La apertura de la planta de regasificación de El Musel con que son 100 barcos al año, alrededor de 8 bcm. Aumentar la capacidad de compresión en las dos interconexiones con Francia y aumentar la recarga de buques sobre todo en el gasoducto virtual a Italia que tiene capacidad vacante significativa.

¿Cuánto aumentará la capacidad de envío de gas a Francia?

Lo tenemos que ver con el TSO francés, pero estamos pensando que alrededor de un 18% de la capacidad actual. Alrededor de 1,5 bcm que equivale a casi 20 metaneros en un año.

Los transportistas de gas europeos presentaron un informe esta semana en el que alertan de que en 2024 habrá cortes de gas entre el 2% y el 5% para España.

Entsog es una red de transportistas que tiene sus propios estudios de modelización. Nosotros podemos estar de acuerdo o en desacuerdo. Lo que tenemos claro es que España, en el actual escenario con las condiciones y circunstancias que conocemos, no corre el riesgo de ningún corte.

El consumo de gas está cayendo en España por parte de la industria. ¿Se va mantener esta tendencia?

Estamos teniendo un año realmente extraordinario. Está produciéndose una caída sostenida del consumo convencional y efectivamente en julio sigue la misma tendencia. Por el contrario, se está incrementando muy significativamente la demanda para la generación eléctrica tanto por la mayor exportación a Francia y las condiciones del año hidráulico, el poco viento y las altas temperaturas. Este mes de julio con toda probabilidad por primera vez en la historia va a haber el sorpasso y el gas para generación eléctrica va a superar al convencional. En lo que llevamos de año, el gas para generación eléctrica se ha incrementado un 82% cuando el consumo convencional se ha reducido un 15% y acentuándose en julio.

¿Cuál es el motivo?

La respuesta del consumo convencional al factor precio es mucho mayor. La industria consume menos.

"Llegará un momento en el que tengamos que desligarnos de Enagás Renovables"

¿La economía no se está parando?

Porque sustituyen combustibles por lo que pueden. En el refino, por ejemplo, tienen otras corrientes que pueden utilizar para producir hidrógeno. La industria tiene una mayor capacidad de usar combustibles alternativos. En electricidad, la elasticidad es mucho menor.

Si el consumo de gas industrial ya ha bajado ¿Será necesario hacer recortes adicionales para cumplir con el recorte del 7% que nos pide Bruselas en el nuevo Reglamento?

No se conoce el detalle de cómo se va a aplicar un criterio que está establecido en el Reglamento que permite no computar el gas utilizado para generación eléctrica. Esta precisión se tiene que aclarar. Lo que ha dicho el Gobierno -y creemos que tiene mucho sentido- es que si se descuenta el consumo de las centrales de gas y lo que se está exportando a otros países, con unas medidas razonables de ahorro y eficiencia como las que está poniendo ya de manifiesto el consumo convencional, España no debería tener ningún corte de suministro. Y es lo que nosotros pensamos.

Si hubiera que cortar el suministro porque no se aceptara ese criterio ¿Cuál sería el procedimiento?, ¿cómo se controla?

Nos lo tiene que dejar claro en su momento el Gobierno con el plan de contingencia que presente. Con un ahorro del 7% viendo la tendencia que lleva el consumo más estructural -que es el convencional- visto desde la óptica del gestor técnico del sistema creemos que no va a ocurrir. Estamos asistiendo a unas condiciones nunca vistas del sistema eléctrico. Hemos batido tres récords de gas para generación eléctrica que no se alcanzaban desde hace 15 años. Estamos viviendo un escenario excepcionalmente negativo en el sector eléctrico, pero lo que es más estructural es la senda de ahorro y eficiencia en el consumo convencional. Nosotros creemos que no va a haber necesidad de cortes, ni restricciones.

"El gasoducto con Italia costará 3.000 millones y no lo pagarán los consumidores españoles"

¿Aunque se declarara la alerta?

Aunque fuera obligatorio. Los ahorros se están produciendo por cómo está internalizando el consumo convencional, la señal de precios durante los últimos meses. De forma natural nos está llevando a ahorros mayores del 7% y que solo temporalmente está compensando el consumo eléctrico.

Y en el hipotético caso que hubiera que hacerlo, ¿hay un protocolo?

Nosotros como gestor del sistema gasista no tenemos ninguna indicación a ese respecto. Lo que se ha hablado en distintos países es que se pueden poner en marcha mecanismos de subastas inversas o interrumpibilidad.

Ahora mismo en el plan de emergencia del sistema gasista se incluye el uso de una interrumpibilidad que no existe. ¿Habrá alguna subasta de interrumpibilidad?

Estamos a lo que nos indiquen.

¿Se podría adelantar el fin de la excepción ibérica para ahorrar gas si Bruselas no acepta la aplicación del criterio que quiere el Gobierno?

Esta pregunta es más para el Gobierno. El precio de referencia eléctrico en España era de 169 euros mientras que en Francia, Alemania o Italia estaba en 540 euros.

¿En octubre llegará la reforma del PVPC, ¿se podría aprovechar ese momento para eliminarla?

Tenemos cosas que funcionan. España está navegando esta crisis con un precio de referencia que es la tercera parte de las grandes economías europeas y tenemos un descuento de 70 euros/MWh en el precio del gas. Esta es la realidad. En otros países europeos se preguntan por qué tienen que pagar 500 euros/ MWh cuando en España se pagan 160 euros. Este debate está ahí y los datos son fulminantes. En España no se ha visto una bajada, pero en otros países se ha producido una subida.

"El gas natural para electricidad va a sobrepasar por primera vez al convencional"

¿Para qué nos sirve un gasoducto hacia Italia?

El gasoducto lo propuso la Comisión Europea en REPowerEU. Confío en que se hará siendo comercialmente viable y financiado por sus beneficiarios. Este gasoducto no lo van a pagar los consumidores españoles. Enagás se debe a sus accionistas, pero somos una empresa regulada que es un instrumento de políticas públicas y cuando tenemos encomendadas las conexiones internacionales de España cuando los poderes públicos identifican que hay una infraestructura clave para la seguridad de suministro le encargan a los TSO que la valoren técnicamente. Nos sentamos con Snam. Pusimos en marcha un estudio conceptual y diseñamos las premisas de esa infraestructura que serían 800 kilómetros de gasoducto submarino y un coste de unos 3.000 millones para transportar entre 10 y 15 bcm al año.

¿Tiene más capacidad de lo que importamos de Argelia?

Pero tiene menos que los excedentes de nuestras plantas de regasificación que ascienden a 20 bcm. REPowerEU considera que en 2030 tendrás el 50% de consumo de gas que tenemos hoy por lo que va a seguir siendo necesario mucho gas en Europa. La cuestión es de dónde lo traes eficientemente y si tienes la mejor infraestructura del mundo con plantas en vías de amortización. Tenemos una infraestructura que puede aportar gas a Europa de una forma muy eficiente durante años y permitirá prolongar la vida de nuestra infraestructura de un modo muy interesante para el sistema gasista y los consumidores españoles.

¿Qué uso tendrán entonces las regasificadoras? ¿Volverán al desuso?

Nuestra visión apunta a dos cosas. ¿Qué vamos a transportar por los tubos? Aquí se combinan dos procesos. Uno, es que se va a reducir el consumo de gas un 50%, según el REPowerEU. Creemos que en España menos porque en España no tenemos la posibilidad, ni la necesidad de cambiar a otras tecnologías, pero Alemania va a recuperar una escala muy importante la producción con carbón y en España no puede ocurrir a esa escala. Pensamos que en España, la demanda de gas como mucho se reducirá un 45% que ya es muy importante. Una parte de eso será reemplazado por hidrógeno. No todo. Hay una parte que se va a electrificar, pero hay usos industriales de alta temperatura (más de 200º) que requieren moléculas y hay usos donde el hidrógeno es una materia prima como en las refinerías o para el amoniaco. La parte del consumo de gas que se reemplaza por hidrógeno es con un gas mucho menos denso y con un volumen mayor. Incluso en esa relación, la resultante es un incremento de gas transportado. La parte de nuestra infraestructura claramente va a seguir siendo necesaria y va necesitar transportar más volúmenes.

Las plantas de GNL, cómo pueden tener una vida en un horizonte de emisiones cero netas. Ahí estamos trabajando y estamos en la vanguardia del análisis técnico de este tema y pensamos que podrán evolucionar hacia amoniaco renovable con un coste muy reducido para almacenarlo en tanques de GNL.

"Con medidas razonables de ahorro, España no tendrá ningún corte de suministro"

¿Qué aporta a Enagás Renovable el desembarco de Amancio Ortega en su capital?

Pontegadea es un inversor de largo plazo con una trayectoria acreditada y que nos elija como su brazo inversor para adentrarse en un negocio de crecimiento como el de los gases renovables es una muestra de respaldo.

¿Será una empresa distinta a Enagás?

Llegará el momento en el que tengamos que dejar de ejercer derechos políticos en esa sociedad y tengamos que ir desligándonos. Sabemos que vamos a tener que estar aportando capital a esta sociedad para hacerla crecer porque estamos creando un negocio nuevo, distinto, de crecimiento y no regulado. Con el precios del gas actual, hoy en día en proyectos a gran escala, los números del hidrógeno salen.

¿Van a vender los activos de Latinoamérica y Tallgrass?

Tallgrass es una compañía que nos gusta y que va a crear mucho valor, pero no es estratégico a largo plazo. Cuando maduremos esa inversión y tengamos oportunidades interesantes lo incluiremos en nuestra política de rotación de activos, pero en nuestro plan no hemos puesto ni un euro procedente de ahí. No tenemos prisa. Y en Latinoamérica pasaría lo mismo con la planta de Altamira en México y Perú.

¿Cómo va el desmantelamiento del Castor?

Sigue su curso. Está próxima la declaración de impacto ambiental del sellado definitivo y luego vendrá ya el desmantelamiento. Estamos monitorizando el sellado provisional que está en perfecto estado y cuando llegue la declaración de impacto ambiental acometeremos el sellado definitivo.

¿Cómo van los certificados de garantía de origen?

Por un lado tenemos los certificados de garantía de origen de procedencia geográfica del gas natural que se descarga en nuestras plantas para enviarlo a Marruecos y eso está ya funcionando. El primer barco que descargó en nuestras plantas está dando lugar a los envíos actuales.

Luego están los certificados de garantía de oriente de los gases renovables donde el Gobierno nos ha designado entidad responsable transitoria. Nos dio seis meses para presentar el procedimiento de operación. Eso está avanzando y ocurrirá en los plazos previstos.