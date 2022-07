Fundeen abre a particulares la inversión en el parque fotovoltaico de Zuera con rentabilidades del 5,6% desde 500 euros

La plataforma de financiación participativa ha abierto a la inversión de pequeños inversores esta instalación de energía fotovoltaica en Zaragoza, que está produciendo energía desde mayo de 2021 y que ofrece reparto de beneficios de forma inmediata.

Esta instalación fotovoltaica en la localidad zaragozana de Zuera es la primera que Fundeen realiza como préstamo de deuda senior estructurada. En concreto, la inversión consiste en este préstamo senior a 15 años con interés fijo del 5,6% neto anual con el fin de cubrir los costes de construcción de la instalación, que el promotor Grupo Diggia Solutions, acometió con su pulmón financiero.

El objetivo total de la inversión es de 1.450.000 euros. "Es una operación pequeña, pero es una oportunidad tan rentable como las grandes operaciones y de interés para el pequeño inversor. Se puede participar con una cantidad mínima de 500 euros y un máximo de 145.000 euros", es decir, el 10% del total, según explica Nacho Bautista, CEO de Fundeen, a elEconomista.es

"En esta operación de financiación, los pequeños inversores van a aportar una cantidad y cobrar intereses y retorno del principal con los flujos de caja que va generando e proyecto mes a mes y año a año". Además, la operación tiene un paquete de garantías "bastante amplio para proteger los intereses de los inversores y también para garantizar que, cuando haya años buenos de energía, como estos por su precio, se vaya reparando la deuda, se barra el 50% de la caja para amortizar capital. Las buenas previsiones hace que la amortización pueda estar a diez años con un tipo de interés que se paga al inversor del 5,6%"

Entre las garantías para el inversor destaca por ejemplo el hecho de que el parque fotovoltaico esté produciendo desde mayo de 2021 y tenga ingresos por la venta de energía. En concreto, la instalación de Zuera tienen una potencia de 2,45 MWp y consta de seguidores a un eje y producción de 2.055 MWh/año. La venta de energía se realizará 100% a precio de pool.

Además, también se contemplan otras garantías como la pignoración de acciones y cuentas bancarias, garantías de hipoteca o garantías corporativas que reducen el riesgo de impago por parte del promotor.

La operación se abrió hace casi una semana, siendo posible hacer aportaciones durante un período de diez semanas, es decir, hasta finales del mes de septiembre. Hasta el momento, ya hay más de 105 inscritos con un monto total de 200.000 euros. "En el caso de que no se cubra el objetivo de los 1,4 millones, "se devolverá el dinero a los inversores". No obstante, si se alcanza el 90% del total, cabe la posibilidad de que la operación salga adelante con la aceptación del promotor.

Esta operación es la primera que Fundeen realiza no solo como préstamo de deuda senior, sino también en Aragón. La plataforma de financiación participativa, una B CORP con autorización de la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV), no descarta trabajar con más instalaciones y proyectos de energías renovables, ya que Aragón es "una comunidad con un montón de proyectos conectados y pendientes de conexión. Creo que podemos sacar iniciativas con promotores muy grandes". De hecho, no se descarta que se lleve a cabo alguna operación de equity.

Aparte de Aragón, Fundeen está ahora inmersa en cuatro proyectos en Cataluña, y otro más en ciernes en esta autonomía, con una inversión total de 15 millones de euros. En estos casos, "son de promotores muy grandes y se ofrecerá el 20% a las personas locales por la nueva realidad normativa en Cataluña". Un porcentaje con el que "se cumple la norma y se gana en aceptación de proyectos en estas zonas porque Cataluña obliga a compartir beneficios con la gente" del lugar. Un marco legal que también se ha extendido a otras autonomías como Navarra y Baleares.

Operaciones e inversión

Fundeen nació hace ahora cinco años, período en el que ha formalizado a través de su plataforma un total de 15 operaciones de proyectos de energías renovables con una inversión global de siete millones de euros. Normalmente, la plataforma se centra en el crowdfunding, aunque también ahora se ha abierto a préstamos de deuda senior estructurada con esta operación en Zuera, no descartándose realizar operaciones de equity.

El objetivo con su nacimiento fue abrir estas posibilidades de inversión tanto a otros perfiles inversores como de proyectos de energías renovables. "Decidimos construir una plataforma de financiación participativa como la que tenemos y que nos permitiese tener tickets mínimos de 500 euros y para invertir en proyectos que están fuera del radar o pasan por debajo de los fondos de inversión, equity porque la inversión que financiamos es pequeña para un banco y fondos de inversión, aunque son tan rentables como la de otros players". Los proyectos con los que trabaja, principalmente, están listos para ser construidos, cuentan con todos los permisos y necesitan capital inicial para acometerlos.

Fundeen, que suma más de 12.500 usuarios registrados en su plataforma, ha desarrollado principalmente su actividad en España con 12 proyectos, mientras que los tres restantes se han centrado en Francia. A corto y medio plazo, los planes de la BCorp pasan por centrarse en el mercado español para, posteriormente, ya a largo plazo, abordar el proceso de internacionalización.