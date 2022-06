Solarprofit contratará 3.000 instaladores hasta 2024

Solarprofit rebasó en marzo el hito de los 1.000 empleados pero, ante la demanda de energía fotovoltaica por parte de particulares y empresas, prevé llegar a los 4.000 e incluso 5.000 empleados en 2024, según ha explicado a elEconomista.es el cofundador y co-consejero delegado de la firma catalana Roger Fernández.

La compañía está creciendo rápidamente por España y no quiere sufrir la falta de instaladores que ya se percibe en el sector, por lo que los contrata como personal propio, a un ritmo de entre 100 y 200 mensuales en los últimos meses: "La empresa que no tenga esta herramienta no podrá seguir el crecimiento exponencial previsto en los próximos cinco años", opina.

Solarprofit ha incrementado en más de un 230% su plantilla desde finales de 2020, y actualmente tiene una capacidad de montaje superior a 700 instalaciones residenciales al mes. "Las comercializadoras se están encontrando con que los autónomos y pymes que subcontrataban no están disponibles porque consiguen trabajos por su cuenta con los que ganan más, y tienen instalaciones vendidas pero no las pueden montar", indica. En su caso, también montan grandes instalaciones para empresas, como Audens Food, Mahou, Almirall, Reig Jofre, Uriach, Lidl o Postres Reina.

Crecimiento

Fundada en 2007 por Fernández y Oscar Gómez, y desde diciembre de 2021 cotizada en el BME Growth, el año pasado los ingresos de la empresa superaron los 39 millones de euros, más del doble que el año anterior, y este 2022 prevé alcanzar los 110 millones. Además, ha llegado al mes de junio con 14 delegaciones por España, frente a las 8 de finales de 2021, cumpliendo ya sus objetivos de aperturas para todo 2022.

"Ya somos la principal empresa de España específica de autoconsumo en volumen de facturación", señala Fernández. De momento, el plan estratégico hasta 2024 se centra en el mercado nacional, pero prevén dar el salto a Europa más adelante: "Es nuestra vía natural".