EiDF Solar pide calma a sus inversores tras caer en bolsa un 35%

Los títulos de EiDF Solar han sufrido hoy un importante revés a su cotización con una caída del 35% hasta los 44,60 euros por acción pese a que la compañía presentó un ebitda de 11 millones de euros esta misma semana, lo que supone 19 veces más y espera llevar a su próximo consejo de administración un incremento de sus objetivos de negocio.

Según explica Fernando Romero, consejero delegado de la compañía, los motivos de la caída no tienen ninguna relación o implicación con el cumplimiento del Plan de Negocio. "Lo que sí sabemos es que se ha efectuado una venta importante de la que desconocemos el origen. No obstante, la mayor parte de los accionistas de la compañía, que representan el 85 % del accionariado, no estuvieron detrás de esa venta" explica el consejero delegado que añadió que "Hemos hablado con ellos y ninguno tiene sensación negativa sobre la situación. Estábamos cerca de valoraciones de Continuo, y así ha sido considerado por varias bancas privadas que nos han dado esa valoración. Estamos cumpliendo con el plan de negocio de forma objetiva. Los resultados del primer trimestre no están relacionados con lo que ha acontecido hoy; al contrario, pues cumplimos con casi un 40 % las cifras del plan de negocio anual a fecha de marzo superando los datos de facturación y EBITDA. Lo de hoy es algo excepcional ocasionado por un única venta de volumen que no se corresponde con ninguno de los accionistas que formaron parte de la ampliación de capital. Alguien que ha entrado y ha salido de la compañía de forma brusca".

Para el máximo dirigente de esta compañía gallega especializada en el autoconsumo, EiDF espera seguir cumpliendo con su plan de negocio, pide tranquilidad a sus inversores y asegura que esta situación "no afecta en nada a nuestros objetivos ni a nuestra intención de salir al Continuo. La próxima semana el Consejo de Administración aprobará la revisión al alza del plan. Será un plan de negocio diferente, con nuevas cifras a alcanzar, debido a los buenos datos registrados y al cumplimiento de objetivos efectuado en el primer trimestre tras la incorporación de las diferentes áreas de negocio".