Siemens Gamesa prioriza simplificar sus actividades y descarta nuevos despidos

Alba Pérez Madrid

Jochen Eickholt inicia su nueva etapa como consejero delegado de Siemens Gamesa con un mensaje alentador en medio de un momento crítico para los fabricantes de aerogeneradores. La compañía, que registra pérdidas desde el ejercicio 2020, descarta proceder a nuevos despidos y el cierre de alguna de sus veinte plantas en el corto plazo.

En el marco de la junta general de accionistas de 2022, Eickholt sostiene que una de las prioridades de la compañía es "simplificar actividades allí donde sea posible", con el objetivo de estabilizar el negocio. Y es que, durante los últimos meses, Gamesa se ha enfrentado a las disrupciones en la cadena de suministro y el aumento de los costes logísticos y de materiales. Sin embargo las perspectivas de la compañía a largo plazo siguen siendo prometedoras.

Asimismo, la compañía descarta una división del negocio marino y del terrestre de cara al futuro próximo. "Por el momento no parece adecuada esa segregación, porque ambas divisiones on shore y off shore desempeñarán un papel muy importante en el futuro para garantizar el negocio más importante que tenemos, que es el de los servicios. Reducir volúmenes ahí no favorecería la posición global", ha explicado.

En primer lugar, tienen que estabilizar la empresa lo antes posible para garantizar que no se produzcan desviaciones del plan previsto y trabajarán en un plan para su transformación a medio plazo. "Este plan se diseñará para devolver a Siemens Gamesa al lugar que le corresponde como uno de los líderes dela industria", ha añadido.

Según el nuevo consejero delegado, "la emergencia climática exige que se de un paso adelante" para apoyar la transición energética global, y la guerra de Ucrania ha puesto de manifiesto el papel clave que puede desempeñar la energía eólica para proporcionar seguridad energética. "Nuestro sector acaba de despegar y el mundo necesita instalar mucha más energía eólica y a un ritmo más rápido que en décadas anteriores", ha concluido.