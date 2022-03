La receta contradictoria de Elon Musk para frenar la subida de la gasolina

El conflicto de Ucrania ha llevado un paso más allá la crisis energética y de precios que se venía arrastrado desde hace meses. Ahora, a los problemas del gas y la generación de electricidad se ha sumado el alto precio de la gasolina y el diésel, que elevado el precio por encima de los dos litros en España y que ha hecho que Estados Unidos tome una decisión tan drástica, como dejar de importar petróleo ruso.

Y ante esto, ¿qué tiene que decir Elon Musk? La persona más rica del mundo y fundador de Tesla y SolarCity (ahora renombrada como Tesla Solar, dedicada al negocio de los paneles solares), ha salido con una opinión que puede parecer realmente contradictoria.

Elon Musk se ha dedicado básicamente a competir con los coches de gasolina, el petróleo y el carbón, y en cierto modo su compañía ha cambiado la movilidad como no se esperaba que pasara tan rápido. Pues bien, Musk se ha posicionado públicamente a favor de aumentar la producción de petróleo y gas.

Y cómo no, lo hizo en Twitter, donde dijo: "Odio decirlo, pero tenemos que aumentar la producción de petróleo y gas inmediatamente. Tiempos extraordinarios exigen medidas extraordinarias".

"Obviamente, esto afectaría negativamente a Tesla, pero las soluciones energéticas sostenibles simplemente no pueden reaccionar de forma instantánea para compensar las exportaciones de petróleo y gas de Rusia", añadió después en otro tuit de seguimiento minutos después.

Es probable que se refiera a la notable dependencia de los gaseoductos rusos, una dependencia que no ha impedido que muchos gobiernos sancionen a Rusia tras su invasión de Ucrania, pero que ha desatado el aumento de los precios de la energía, especialmente en Europa.

Musk no demoniza la industria fósil

Siempre es difícil saber si Musk está bromeando o realmente hablando en serio cuando publica cosas en Twitter, pero no se puede negar que es increíblemente influyente y muchos de sus 76 millones de seguidores se lo toman en serio incluso cuando bromea.

No es que el petróleo y el gas no sean de interés para los planes de Musk. El año pasado informamos de cómo su SpaceX quería perforar en busca de gas natural en terrenos cercanos a sus instalaciones de Starship en Texas. Las baterías no hacen despegar los cohetes de Musk, al menos por ahora,.

"No estoy a favor de demonizar la industria del petróleo y el gas", dijo Musk en un podcast el año pasado. "Vamos a necesitar quemar combustibles fósiles durante mucho tiempo. La cuestión es simplemente a qué ritmo pasamos a un futuro energético sostenible".