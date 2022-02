Thierry Lepercq (presidente HyDeal Ambition): "HyDeal España va a representar el 5% de las importaciones de gas del país"

HyDeal España, la primera implementación industrial de la plataforma HyDeal Ambition, se convertirá en el mayor giga-proyecto de hidrógeno renovable a escala mundial, según la clasificación hecha pública por la Agencia Internacional de Energías Renovables (IRENA). El proyecto, impulsado por compañías como ArcelorMittal, Enagás, Grupo Fertiberia o DH2 Energy, se constituyó oficialmente como joint venture industrial en noviembre de 2021 tras un estudio de previabilidad de un año, y ahora dará paso al desarrollo, financiación y construcción de todo un conjunto de infraestructuras para la producción y transporte de hidrógeno verde en nuestro país.

P. ¿Cuál es el objetivo de la alianza entre empresas que existe en HyDeal Ambition?

R. 30 empresas han trabajado juntas durante más de 1 año en este proyecto para estructurar el sistema integral de producción de hidrógeno verde, pero en este caso destaca especialmente la implementación industrial, algo que lo hace totalmente distinto a otros. Sin embargo, no descartamos que en un futuro próximo otras empresas se sumen al proyecto.

P. ¿Qué es lo que les ha llevado a desarrollar este proyecto?

R. La industria busca descarbonizar se para vender sus productos. Las grandes siderúrgicas como Arcelor Mittal demandan millones de toneladas de acero verde en el 2025. La industria de los fertilizantes, entre las que se encuentran gran cantidad de compañías internacionales de comida, también demanda la existencia de fertilizantes de origen renovable. A esto se le suma la subida de los precios de la energía, ya que sobre todo el precio del gas natural se ha multiplicado por cuatro y por ende, el precio de la electricidad. Tenemos la oportunidad y posibilidad de suministrar algo que puede desplazar al uso del carbón o al gas natural. En el caso de España, este proyecto va a representar el 5% de las importaciones.

P. ¿Tienen contratos ya firmados para el suministro energético tan grande que van a asumir?

R. No vamos al sur de España por dos motivos principales: necesitamos estar cerca de Asturias y el agua, algo que el cantábrico y los pirineos nos puede proporcionar. Además, para nosotros es muy importante el balance ecológico del proyecto, por lo que necesitaremos casi 15 sitios cercanos para poder conectarlos mediante hidrogenoductos, algo que también facilita la concesión y la aprobación de permisos.

P. Ha mencionado que para el proyecto será necesario usar 15 sitios, por tanto, ¿estamos hablando de 15 plantas fotovoltaicas de una media situada alrededor de los 400-600 MW cada una?

R. Actualmente no hay suministro de electrolizadores de tal tamaño pero tenemos socios, compañías del sector de la ingeniería, que van a poner juntos paneles solares y electrolizadores. Se necesita, no solo por una situación comercial, que se multipliquen las capacidades de los electrolizadores y nosotros estamos dispuestos a comprometernos a nivel industrial para que esto se lleve a cabo. La clave del éxito y de la competitividad de nuestro proyecto es la integración industrial. Buscamos la estandarización e industrialización de los electrolizadores. No es sólo un proyecto, es uno tras otro, en este caso 15, únicos, con un mismo modelo, con una estandarización de los proyectos. Y actualmente queremos invertir y desarrollar esto en España, aunque esperamos que no sea aquí exclusivamente.

"El proyecto requiere de una inversión total de miles de millones de euros"

P. ¿Van a someter los proyectos a las ayudas, en este caso pertes, que va a lanzar el Gobierno?

R. Necesitaríamos 13.000 millones de euros de subsidios pero no lo vamos a tener. No es posible hacer grandes proyectos con volúmenes de dinero que no le corresponden. En esta decisión también ha influido la gran inversión que van a hacer tanto Arcelor Mittal como Fertiberia en el proyecto, quienes advirtieron de que si nos presentábamos a este tipo de ayudas, muy probablemente no firmarían un contrato con nosotros debido a la inestabilidad y al riesgo de un cambio de opinión por parte del Gobierno y la posible parada del suministro de hidrógeno verde por la falta de capital. Esto sin duda alguna era un peligro para la integridad del proyecto y necesitamos un proyecto que sea capaz de funcionar por sus propios clientes a un precio de mercado. El hidrógeno verde no es producto de lujo, es una comodidad energética que ha de tener competitividad con otros productos, comodidades energéticas, como es por ejemplo el gas natural.

P. ¿Qué volumen de inversión requiere este proyecto para las empresas?

R. El volumen de inversión de este proyecto no es público pero se puede deducir que requiere de una inversión total de miles de millones de euros.

P. Sorprende que EDPR no esté dentro de los que participan en este proyecto, habiendo sido el principal suministrador eléctrico de Arcelor Mittal. ¿A qué se debe?

R. Efectivamente, EDPR es el principal suministrador eléctrico de Arcelor Mittal. Nosotros vamos a administrar el sustituto al carbón, algo completamente diferente. Creemos que existe potencial de colaboración con ellos, por ejemplo, en usar nuestro hidrógeno para producir electricidad en base, de forma barata. Confiamos en que se sumen tarde o temprano a nosotros. Aun así, entendemos el miedo que les pueda causar a este tipo de compañías al ser tan nuevo. La ventaja que tiene el hidrógeno verde es que se le pueden dar muchos usos. En Asturias vamos a trabajar sobre el sector de la movilidad, pudiendo llegar a cambiar totalmente su modelo económico.

"La visión que tenemos es llegar a más países de Europa, incluso conectar con África del Norte"

P. ¿Con quién van a desarrollar los 9.500 MW de fotovoltaica?

R. No tenemos exclusividad. Tenemos compañías muy fuertes desde el punto de vista financiero como accionistas y tenemos un consorcio de bancos que están trabajando en el financiamiento bancario. El BEI también está involucrado en el proyecto y el primero que está reconocido 'Lighthouse Project' o proyecto faro. Próximamente será anunciado como tal por parte de las autoridades europeas.

P. Por volumen, dice que es el mayor proyecto que sigue los criterios de IRENA, ¿en qué se basa?

R. En capacidad. Este proyecto es el más concreto de todos los presentados o anunciados como tal.

P. ¿Piensan extender este tipo de proyectos a otras partes, no solamente de España, sino del mundo?

R. Sí, la visión que tenemos es llegar a más países de Europa, incluso conectar con África del Norte, pero por el momento necesitamos focalizarnos en el desarrollo del primer proyecto.