Cepsa ficha en Iberdrola y Pepsi para cerrar su organigrama directivo

El nuevo consejero delegado de Cepsa, Maarten Wetselaar, acaba de cerrar el organigrama directivo de la compañía con dos nuevos fichajes. La petrolera presentó la semana pasada a su comité de dirección y ahora ha cerrado el llamado N2, es decir, la segunda línea directiva de la compañía.

La petrolera acaba de contratar a Isabel Gorgoso como nueva directora de New Mobility y a Elena Cabrero como directora de Marketing Mobility y New Commerce. Gorogoso ha trabajado antes en Iberdrola y Elena Cabrero ha estado en Pepsi, Carrefour, Orange y Parques Reunidos.

Ambas pertenecen a la división de Mobility & New Commerce, que gestiona la transformación del negocio de movilidad de Cepsa, construyendo el liderazgo en movilidad eléctrica y desarrollando soluciones digitales de New Commerce que aprovechen la red de clientes y estaciones de servicio de la compañía, liderada por Pierre-Yves Sachet, director de Mobility & New Commerce, y que se incorporó procedente de Total.

De este modo, la compañía refuerza una de las dos nuevas áreas de negocio orientadas al cliente energético, la otra es Commercial & Clean Energies, liderada por Carlos Barrasa, expresidente de BP España.

Estas incorporaciones se enmarcan dentro del proceso de transformación y descarbonización de Cepsa, con el objetivo de convertir a la compañía en una empresa líder en los negocios de energías bajas en carbono y movilidad sostenible cuando presente su plan estratégico.

La compañía fichó también recientemente a Carmen de Pablo como nueva directora financiera de la compañía, que ocupaba este mismo cargo en Gestamp.

Estos fichajes se suman a los que ya realizó Philip Boisseau para el área de Exploración y Producción con Alex Archila, quien se incorpora a Cepsa con una trayectoria de 36 años en el sector en empresas como BHP y Chevron.

Al área Química se incorporó Paloma Alonso, procedente de Dow, compañía en la que ha desarrollado su carrera los últimos 23 años y en el área jurídica con Jörg Häring, que llegó a la compañía procedente de Siemens. Por contra, Cepsa ha perdido a su CDO, Joaquín Abril Martorell.