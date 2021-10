Fernando Soto (AEGE): "La industria convocará una subasta en enero para comprar energía renovable"

La Asociación de Empresas con Gran Consumo de Energía (AEGE) representa a un total 25 compañías industriales cuya característica principal es el elevado porcentaje que el coste del suministro energético representa en su proceso productivo. La asociación ha estado trabajando en una subasta de renovables para la industria con APPA, UNEF y AEE con la que tratar de cubrir un 10% de su consumno eléctrico, tal y como recogía el Estatuto para los consumidores electrointensivos. Para lograrlo, los industriales prevén convocar al final de este año o principios de 2022 una primera convocatoria de la que se ocupará Omie. Fernando Soto, su director general, desglosa los detalles sobre esta iniciativa.

¿Cuándo prevén celebrar la primera subasta para renovables?

Lo más factible, en enero o febrero del año que viene, pero cuanto antes mejor vista la tormenta que estamos teniendo. Esa es la única manera de conseguir precios competitivos aunque no nos cubre todas las horas, pero tenemos que ir acumulando poco a poco. El resto lo compraremos a las grandes eléctricas. El Estatuto del Consumidor Electrointesivo nos obliga a que, como mínimo, el 10% de nuestra energía esté en contratos a largo plazo con renovables. Nuestra intención es lanzar una primera compra de 4 TWh.

¿Necesitan la autorización del Gobierno o lo harán directamente?

No se necesita. Es una contratación privada. Lo único que queremos tener son contratos, con unas reglas definidas para evitar problemas posteriores.

¿Entran solo los socios de AEGE?

Lo hacemos para todo aquel consumidor que esté certificado como electrointensivo, dado que una garantía por la parte compradora va a depender del Fergei (Fondo español de Reserva para Garantías de Entidades Electrointensivas). Al Ministerio de Industria y, en particular, al secretario de General Industrias le hemos contado nuestro plan y está totalmente a favor.

¿Podrán acudir a la subasta de energía primaria que impulsa el Gobierno?

Sí, hay varias etapas. Ahora tenemos, por un lado, las subastas de renovables que se celebrarán la semana que viene, que son las del Ministerio para la Transición Energética, en las que les solicitamos ser contraparte de algún porcentaje de esa energía pero la ministra nos dijo que no porque eso iba todo para el sistema eléctrico. Ahora, el Real decreto-ley, en el artículo 3, fija una subasta de energía de tecnología nuclear, hidráulica y renovable. En esas hemos mostrado al Ministerio nuestro interés en participar. Tal cual está redactado el decreto, deja dudas de que puedan participar todos. Ayer la ministra dijo claramente que todos participaríamos.

¿Y qué espera del precio?

Nos interesaría que estas subastas descubran un precio competitivo, algo similar a lo que tienen los franceses con su tarifa Arenh. Si es el coste medio de la generación nuclear y la hidráulica será estupendo, pero si nos quieren vender energía 5 euros más económico que el precio del futuro, que está ahora a 138 euros, con eso no vamos a ningún sitio. La idea, y está redactado así en los términos del decreto, sería al coste medio de generación. Si colaboran las eléctricas y las industrias podemos tener ese tipo de contrato porque ya sería de medio plazo.

¿Cómo fue la reunión el jueves con la vicepresidenta Ribera?

Nos dijo que ha hablado con las eléctricas y que están mostrando disposición a colaborar. Por su parte, por ejemplo, para los contratos que hay firmados de antemano y que alguna eléctrica había anunciado que iba a denunciar les permitirá evitar la aminoración para que no se vean afectados.

¿Debería crearse algún tipo de registro para los contratos bilaterales?

Al Gobierno le sorprendió el porcentaje de energía que teníamos contratada a precio fijo en los próximos años. Hicimos la encuesta entre nuestros asociados y nos sale que solamente tenemos un 9,5% en 2022 a precio fijo, el resto todo va directamente al spot o indexado al precio del spot, que viene a ser lo mismo.

Pero eso es muy poco

Bueno, yo diría que el promedio de la industria estará en un 15-20%, no creo que vaya a sumar más.

"Si hay precios competitivos muchas empresas estarían interesadas"

¿Eso pasa porque las eléctricas no les ofrecían contratos o por qué?

Pasa por varios temas. Por un lado, porque en el pasado los contratos que han ofrecido eran disuasorios. La CNMC sacó un informe en julio alertando de que en el mercado a plazo no hay liquidez. Otra cuestión es que no todas las compañías tienen garantizada su cartera de pedidos a medio y largo plazo. Muchas no pueden comprometerse a una compra a 3 o 5 años porque son negocios cíclicos y no pueden controlar los pedidos.

¿Les han propuesto hacer una central de compras?

La ministra nos informó que iba a hablar con las eléctricas a ver si nos ofrecían contratos bilaterales a precios competitivos para más a largo plazo y salió una cifra de 5 años. Si hay precios competitivos muchas empresas estarían interesadas. No sería cubrir el 100% pero si un porcentaje superior al 10% que tenemos ahora. A las eléctricas esto también les da estabilidad y certeza.

Entiendo que ahí les quitarían la aminoración ¿no?

La vicepresidente vino a decir que todos los contratos que se firmasen con la industria estarían exentos de esa aminoración. Pese a la tormenta que cae, se está abriendo un abanico de posibilidades, yo creo que en 6 meses o así podemos darle una vuelta a la tortilla.

¿Les comentó algo de prolongar la bajada de impuestos?

Hemos pedido que se elimine el impuesto a la producción. Afirmó que este se analizará en el texto de la reforma fiscal energética que el Gobierno quiere acometer. No dijo que no. Sobre el IVA estamos exentos. Lo cierto es que la ministra habló con los CEO de todas las eléctricas en tono de colaboración. Decía que están intentando que la industria del país sea uno de los motores de nuestra economía y que hablando se entienden las cosas. Algo que también compartía el sector.