Opde recompra tres plantas solares para aumentar el valor de su salida a bolsa

Opdenergy acaba de recomprar al fondo Marguerite II su participación en tres plantas fotovoltaicas con la intención de incrementar el valor de la compañía antes de su salida a bolsa. Con esta operación, la compañía que dirige Luis Cid pasa a ser propietario del 100% y aumenta su capacidad instalada atribuible agregada a 261 MW en España y a 468 MW a nivel global frente a una capacidad instalada bruta agregada de 584 MW.

Estas plantas solares fotovoltaicas fueron adjudicadas a Opdenergy en la subasta del Ministerio de Energía del año 2017. Cada una de estas plantas tiene un contrato de compra de energía a diez años con Céntrica.

Las tres instalaciones cuentan con una capacidad agregada de 150 MW (50 MW cada una). La planta La Fernandina se encuentra ubicada en Mérida (Badajoz) y cuenta con superficie de c. 110 hectáreas, la planta Miramundo se encuentra ubicada en Puerto Real (Cádiz) y cuenta con una superficie de c. 120 hectáreas y la planta Zafra se encuentra ubicada en Alcalá de Guadaira (Sevilla) y cuenta con una superficie de c. 130 hectáreas.

Luis Cid, CEO de Opdenergy, señaló: "Seguimos avanzando en nuestra estrategia de convertirnos en un IPP a gran escala con presencia en Europa y América. Con esta operación pasamos a tener el 100% de la propiedad en todas nuestras plantas, a excepción las ubicadas en México. La solvencia de nuestro modelo de negocio, el equipo de grandes profesionales que hacen posible Opdenergy y la confianza de socios como Marguerite II nos permiten ser optimistas de cara a la implementación de nuestra estrategia en los próximos años".

Opdenergy trabaja ya con Santander y Citi para su próxima salida a bolsa. La compañía quiere ser la primera en salir al mercado y tiene ya los ojos puestos en este próximo mes de abril.