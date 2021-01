Repsol invertirá 260 millones para arrancar el mayor descubrimiento de gas en Indonesia en 18 años

Repsol se prepara para seguir creciendo en Indonesia. La petrolera ha recibido ya la autorización del Grupo de Trabajo Especial para Actividades Empresariales Upstream de Petróleo y Gas (SKK Migas) para su plan de desarrollo para el Bloque Sakakemang, el mayor descubrimiento de gas en Indonesia en los últimos 18 años.

La petrolera planea invertir del orden de 260 millones de euros para la puesta en marcha de esta yacimiento.

El adjunto de Planificación de SKK Migas, Jafee Suadin, explicó que Repsol necesita realizar exploración durante el próximo año mediante la perforación de un pozo después de que el pasado mes de febrero la petrolera encontrara al menos 2 TFC, el equivalente a dos años de consumo de España, a partir de recursos producibles.

Según Suadin, la posibilidad de acelerar el Sakakemang es factible considerando la infraestructura disponible. Además, no necesita esperar hallazgos adicionales.

Repsol se beneficiará de la existencia de una red de gasoductos en el sur de Sumatra, especialmente para tamaños de 30 pulgadas, 32 pulgadas, etc. Además, la distancia relativamente corta permite que la producción de petróleo y gas de Sakakemang se lleve a cabo rápidamente.

En cuanto a la distancia del pozo perforado con descubrimiento que no está demasiado lejos, también es un factor en el proceso de producción más rápido. No solo eso, el proceso de separación del dióxido de carbono del petróleo y el gas no es demasiado difícil y la construcción de la instalación lleva unos tres años.

Estos factores son las razones por las que se puede dar seguimiento al descubrimiento de gas en Sakakemang en los próximos tres años. Además de la construcción de instalaciones de apoyo, también se ha calculado el aspecto de los compradores de gas.

Presencia en Indonesia

En 2017, Repsol produjo 15 millones de barriles equivalentes de petróleo en Indonesia, fundamentalmente a través del activo Corridor. Posee derechos mineros en seis bloques, cinco de exploración y otro de producción/desarrollo. La presencia de Repsol en el país se completa fundamentalmente con el negocio de Lubricantes, con el que está presente en Indonesia desde hace 20 años, con producción local desde el año 2006. Gracias al elevado crecimiento de las ventas durante los últimos tres años, Indonesia se ha convertido en el tercer mayor mercado para los lubricantes de Repsol en el mundo.

Repsol ha conseguido más de 50 hallazgos de hidrocarburos entre los años 2007 y 2019. De ellos, diez han sido considerados entre los más grandes del mundo en sus respectivos años de descubrimiento, demostrando la elevada capacidad exploratoria de la compañía. Más de la mitad de estos descubrimientos están actualmente en producción.