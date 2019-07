Nike retira sus Air Max 1 USA por ofensivas y su precio se dispara por encima de los 2.000 dólares

Las acciones de Nike operan el martes a la baja después de que sus zapatillas Air Max 1 USA hayan levantado la polémica por incluir la bandera de Betsy Ross. Este símbolo, que incluye 13 estrellas en un círculo, se ha asociado con grupos supremacistas dado que la bandera se vincula al periodo de la esclavitud estadounidense. Es por ello, según adelantó el Wall Street Journal, que el ex jugador de futbol americano, Colin Kaepernick mostrase su malestar con el fabricante de ropa deportiva y recomendase la retirada de estas del mercado.

"Nike ha optado por no lanzar la Air Max 1 Quick Strike el 4 de julio, ya que presenta una versión antigua de la bandera estadounidense", se limitó a explicar a los medios un portavoz de Nike.

La empresa tenía previsto lanzar este nuevo modelo de zapatilla deportiva a lo largo de esta semana con motivo de la celebración del Día de la Independencia de EEUU, que tendrá lugar el 4 de julio. Las Air Max 1 USA tenían un precio de venta al público de 120 dólares sin embargo la compañía informó a los distintos puntos de venta sobre su decisión de cesar su venta tras las quejas de Kaepernick.

No obstante, tras la decisión, este modelo de zapatilla se vende en la plataforma StockX se subasta en estos momentos por un precio que asciende hasta los 2.499 dólares. Entre la una de la madrugada y las 11:05 de la mañana del martes (hora local) se han vendido un total de 9 pares de Air Max 1 con precios que han oscilado entre los 1.299 dólares y los 2.501 dólares.

En lo que llevamos de año, las acciones de Nike se han revalorizado un 15% llevando su capitalización bursátil hasta los 134.200 millones de dólares. Dicho esto, muchos usuarios de Internet reaccionaron negativamente a la decisión tomada por Nilke, con varias personas calificando la medida de "antipatriótica" y animando a los consumidores a boicotear a la empresa incluyendo el hashtag #BoycottNike en sus distintos mensajes en distintas redes sociales.

#boycottNike Nike Scraps American flag-themed Shoe After Colin Kaepernick Calls the Flag Offensive. Let's boycott all Nike products until the company stops pandering to Kaepernick. https://t.co/QHVDfsFoSP

Aún así, el diseño de esta bandera, que se creó en la década de 1770 para representar a las 13 colonias originales, está ligada desde entonces con movimientos supremacistas. En 2016, por ejemplo, el superintendente de un distrito escolar de Michigan se vio obligado a disculparse después de que los estudiantes de una escuela secundaria predominantemente blanca desplegasen esta bandera durante un partido de fútbol americano. Varias organizaciones que trabajan por la defensa de derechos civiles, como la NAACP, alegan que algunos grupos extremistas que se oponen a la diversidad a este lado del Atlántico se han apropiado de esta bandera.

De todas formas, la retirada de esta zapatilla del mercado también está teniendo repercusiones a nivel político, donde la decisión de la empresa no ha sentado bien. El gobernador de Arizona, Doug Ducey, dijo en un mensaje a través de Twitter que retirará los incentivos financieros que su estado había ofrecido a Nike para construir una nueva fábrica tras mostrar su "decepción" con la compañía. "No puedo expresar con palabras mi decepción por esta terrible decisión", destacó el republicano quien dijo estar "avergonzado de Nike".

Today was supposed to be a good day in Arizona, with the announcement of a major @Nike investment in Goodyear, AZ. THREAD—>

1/