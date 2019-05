El fondo de GINgroup llega a España para impulsar pymes sostenibles

GINgroup avanza en su desembarco en España a todos los niveles. A través de su vehículo de inversión Growth by Design, el corporativo mexicano sale a la búsqueda de pequeñas y medianas empresas en España con el objetivo de ofrecerles el pulmón financiero suficiente para que puedan ganar tamaño y ser más competitivas, en una estrategia marcada por la inclusión social.

En palabras de Rolando Zubirán, cofundador y consejero delegado de Growth by Design, "este fondo nace bajo una nueva retórica en México de tratar de reconciliar el negocio con el tema del desarrollo incluyente, algo que está muy vinculado con los 17 objetivos de desarrollo sostenible (ODS) de Naciones Unidas".

"De esta manera, lo que estamos tratando de hacer es integrar las ventajas competitivas de GINgroup, que están muy orientadas a todos los servicios complementarios para que una pyme pueda escalar de tamaño: podemos ayudar con el capital humano para reducir costes de operación, con la política fiscal para tener mayores eficiencias, con los medios de comunicación para que puedas escalar, etc.", añade Zubirán.

Plataforma global

En cuanto al tamaño del fondo, Growth by Design comenzó con 10 millones de dólares (unos 9 millones de euros, al cambio actual) aproximadamente y con centrado exclusivamente en México. Sin embargo, al poco tiempo se dieron cuenta que era buena idea darle un enfoque global y ampliarlo hasta 20 millones de dólares (18 millones de euros, al cambio actual). "Nos hemos dado cuenta que el mercado de startups no es local, sino que es global. Esto nos ha llevado a articular, por ejemplo, un proyecto relacionado con la miel en el que estamos trabajando con Europa, con México, con Centroamérica... Esto nos llevó a pensar que si el grupo está empezando a penetrar en España, el país es una buena plataforma de acceso no sólo para los bienes de capital humano, sino para aprovechar nuestras ventajas competitivas", explica el consejero delegado del fondo.

"No somos un fondo de private equity como tal porque tenemos un componente de builder. Esto quiere decir que, a la hora de analizar un proyecto valoramos también que tenga un componente de innovación, que esté vinculado a un sector en que se pueda desarrolar algún ODS: desde el medioambiente, al wellness o la industria textil y retail, entre otros", añade Zubirán. Además, la plataforma global también les permite entrar en otros sectores como la inteligencia artificial o ed-tech (tecnologías relacionadas con la educación).

En cuanto a los tickets de inversión, el cofundador del fondo de GINgroup aclara que va en función de la compañía y sus necesidades, aunque de promedio suelen invertir unos 100.000 dólares (89.608 euros, al cambio actual), aunque "estamos analizando cómo se va a comportar el mercado español y sus necesidades". "Hacemos trajes a medida para las empresas. La idea no es absorberlas, sino ayudarlas a crear una estrategia para ganar tamaño", concluye Zubirán.