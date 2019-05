Acciona construirá y mantendrá un hospital en Panamá por 550 millones

Acciona se ha adjudicado la construcción, el equipamiento y el mantenimiento del Hospital del Niño, en Ciudad de Panamá, por unos 550 millones de euros -614 millones de dólares-, imponiéndose a la china Camce, que presentó una oferta más económica, pero no acreditó experiencia en la materia.

Según ha informado el propio hospital, el consorcio Acciona Construcción es el "virtual" ganador de la licitación, que arrastraba seis años de retraso. La adjudicación no es definitiva porque ahora se abre un plazo, estipulado en la Ley de Contrataciones Públicas, para que los participantes presenten eventuales reclamaciones.

En el concurso, Acciona hizo la oferta económica ganadora y su único rival, Camce, ofertó unos dos millones menos, pero la española obtuvo finalmente 87,9 puntos por 72 puntos de su competidora. El informe de la Comisión Evaluadora de las ofertas del Ministerio de Salud señala que la diferencia radicó en que "Camce no presentó ni sustentó su experiencia en este tipo de proyecto, por lo que no consiguió puntaje en este renglón". Si no se presenta ninguna reclamación, se adjudicará el proyecto oficialmente.

El nuevo hospital se levantará sobre terrenos de la antigua embajada de EEUU en Panamá y contará con una superficie superior a los 94.000 metros cuadrados, 476 camas y 14 quirófanos. Además tendrá un espacio superior a los 24.000 metros cuadrados para la construcción de 700 plazas de aparcamiento.

Por otro lado, el contrato, cuya duración no ha trascendido, también incluye construir la maternidad del Hospital Santo Tomás, en la que se habilitarán 244 camas, 14 quirófanos y 30 salas de parto integral, entre otros espacios.

En Panamá desde 2013

Acciona inició su actividad en 2013 en Panamá con la construcción de otro hospital, el Centro Hospitalario Especializado Dr. Rafael Hernández, con 331 camas, en el distrito de David, capital de la provincia occidental de Chiriquí, fronteriza con Costa Rica.

Allí también ha culminado proyectos de potabilización de agua y en la actualidad rehabilita un tramo importante de la carretera Panamericana.