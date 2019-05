Linde (Banco de España): "Evitamos expedientar al equipo de Goirigolzarri para no frustrar el rescate de Bankia"

El Banco de España vio indicios de incumplimiento en las cuentas del primer trimestre de 2012 de Bankia, presentadas en octubre por el equipo que ya encabezada José Ignacio Gorigolzarri, pero omitió expedientar al mismo para no frustrar el rescate de la entidad. El que fue gobernador del organismo entre junio de 2012 y mayo de 2018, Luis María Linde, ha asegurado en su comparecencia como testigo esta mañana en el juicio de Bankia, que la entidad era el mayor problema que tenía entonces el sector financiero español.

Por la fecha, Bankia ya había recibido ayudas del Banco Central Europeo (BCE) por 82.000 millones de euros, por lo que una sanción al equipo directivo de la entidad podría haber provocado que el supervisor europeo pidiera la devolución de las mismas de golpe. Según el exgobernador, el Fondo de Reestructuración Ordenada Bancaria (Frob) optó por inyectar 4.500 millones de euros para restablecer los fondos propios de la entidad y el Banco de España eligió no expedientar a un equipo que estaba tratando de "salvar" el banco. A su juicio, fue una buena decisión porque se evitó una "catástrofe inminente".

Linde aseguró que hubo un error de previsión enorme en 2012 porque ningún organismo oficial fue capaz de adelantar la segunda recesión que llegó y que impactó de lleno en el sector financiero europeo. El exgobernador recordó que la previsión de todas las instituciones, especialmente la del Fondo Monetario Internacional (FMI) era una mejora de la economía a finales de 2011 e inicios de 2012. "Hubo unos errores de previsión muy claros, el error era espectacular", justificó. Según Linde, ni el FMI ni el Banco de España se dieron cuenta de la llegada de esta segunda crisis hasta inicios de 2012. Clave de ello fue que el BCE realizó una subida de los tipos de interés a finales de 2011 previendo un escenario de recuperación económica.

La creación de Bankia fue un paso importante para salvar las finanzas de las CCAA

El exnúmero uno del Banco de España no se refirió a la salida a bolsa de Bankia puesto que cuando llegó al organismo, ya había pasado un año del debut bursátil. Sin embargo sí aseguró que la creación del SIP (fusión fría de las siete cajas de ahorro que conformaron Bankia) fue una decisión adecuada. "Yo no estuve allí, pero como persona que ha leído sobre esto, sí puedo decir que no era una idea disparatada, sino que permitía la mutualización de los riesgos salvando un punto político importante, que las cajas eran una parte importante de las finanzas de las Comunidades Autónomas", argumentó. "Parecía factible, mutualizaba los riesgos, daba palancas al Frob y al Banco de España para mejorar la situación financiera y se entendió que era aceptable. A las pocas semanas de tomar posesión dije que la fusión fría no había dado el resultado querido, pero eso no quiere decir que fuese una decisión equivocada", espetó al respecto.

Finalmente, Linde defendió el papel de los peritos del Banco de España en los informes realizados para la Audiencia Nacional en el marco de la instrucción del caso Bankia. "La independencia de los peritos que el Banco de España propone es sagrada. Nunca ha habido la menor interferencia e intento de influir en sus juicios", aclaró.