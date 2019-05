FCC prevé continuar repartiendo dividendo en los próximos años

El consejero delegado de FCC, Pablo Colio, ha expresado hoy su confianza en que la "sólida" situación financiera del grupo y las positivas expectativas de crecimiento permitirán "continuar" en el futuro repartiendo dividendos "año tras año". Así lo ha afirmado durante la junta general de accionistas de la compañía, en la que se ha aprobado la recuperación de la retribución al accionista a través de una fórmula flexible (podrán elegir entre efectivo y/o acciones) por un importe de 0,40 euros brutos por acción (151,5 millones de euros).

Una medida felicitada por la presidenta de FCC, Esther Alcocer Koplowitz, quien durante su discurso destacó "el esfuerzo" que han requerido los últimos ejercicios para situar a la empresa en el lugar actual. "Los accionistas estamos de enhorabuena", ha señalado. La junta de accionistas ha aprobado el reparto del dividendo, que se reinstaura tras seis años suspendido. En la actualidad la familia Koplowitz ostentan el 20% de los derechos de voto de la constructora, aunque la deuda asociada fue adquirida el año pasado por el mexicano Carlos Slim, que es el primer inversor de FCC, a través de Inversora Carso, con el 61%. El multimillonario recibirá cerca de 93 millones. También destaca en el capital Bill Gates, que cuenta con el 5,7% y obtendrá 8,7 millones.

La vuelta al dividendo se produce después de que en el último ejercicio FCC obtuviera un beneficio de 251,6 millones de euros, lo que supuso un 113,2% más que en 2017 y lograra una importante reducción de la deuda tras vender el 49% de Aqualia a IFM. Ha señalado que "la evolución del grupo es buena" y "confiamos en que en 2019 sigamos en la misma senda y que el mercado de valores sea capaz de reconocer ese esfuerzo que estmaos haciendo", después de un 2018 en el que la acción se revalorizó un 35%.

Inversiones frente a ventas

Colio ha destacado que el grupo "ha reforzado su apuesta por el crecimiento dentro de un nuevo ciclo económico con la ejecución de inversiones relevantes frente a las desinversiones de años precedentes". Al término de la junta, en respuesta a preguntas de los medios de comunicación, ha afirmado que no hay en marcha nuevas desinversiones. En este sentido, ha explicado que la reestructuración de la filial de Medio Ambiente aprobada por la junta busca gestionar "más eficientemente" esta área y que "no responde a ningún otro objetivo de medio o largo plazo". "Cualquier otro movimiento corporativo que pueda tener el grupo en el futuro será independiente de esto", ha señalado durante la asamblea. La venta "no está sobre la mesa en este momento", ha abundado con posterioridad.

Colio ha incidido en la estrategia de la compañía por concentrarse en actividades de mayor rentabilidad y valor añadido, potenciar las sinergias entre los diferentes negocios y adoptar medidas para aumentar la productividad y lograr una mayor eficiencia de costes.

Por áreas de negocio, en medio ambiente, el consejero delegado de FCC ha indicado que el sector se encuentra en un proceso de transformación profundo debido a las exigencias medioambientales de los gobiernos y por el proceso de consolidación y la aparición de nuevos competidores. Las perspectivas para 2019 apuntan a un crecimiento "moderado" de la actividad, mientras que en Reino Unido se producirá, en opinión del grupo, una "moderada ralentización" de la actividad económica del país como consecuencia de las restricciones presupuestarias de las Administraciones Públicas y de las incertidumbres derivadas del Brexit, aunque la compañía se muestra "optimista" con su futuro en este mercado. En el centro y el este de Europa la expectativa es de "crecimientos significativos" gracias a las necesidades relacionadas con las directivas de residuos europeas, las políticas de lucha contra el cambio climático y de los modelos para la implantación de una economía circular. Y en Estados Unidos observa un "alto potencial de desarrollo".

En cuanto al negocio de agua, las previsiones de su filial Aqualia para España es de una renovación de contratos similar a 2018; en el norte de África y Oriente Medio ve oportunidades en desalación y depuración y el continente americano está interesado en nuevos proyectos de abastecimiento tanto en México como en Centroamérica.

Entrega de viviendas

En el área de infraestructuras, FCC espera avanzar en el crecimiento en el mercado americano apoyados en las sinergias con el grupo Carso, con una incidencia especial en concesiones. En España estima una mejora "contenida" en la inversión, con una cifra de negocio similar en 2019 a la registrada en 2018.

En el ámbito inmoviliario, FCC entregará 171 viviendas protegidas y 36 viviendas adosadas en Tres Cantos (Madrid) y está en proceso para hacer lo propio en 2020 con 82 viviendas libres, también en Tres Cantos, y 132 en San Joan Despí (Barcelona). Asimismo, tiene en tramitación otras 367 viviendas libres en Arroyo del Fresno (Madrid), Badalona (Barcelona) y El Bercial (Getafe).

Respecto a la sentencia de la Audiencia Nacional que obliga a FCC a modificar al alza el precio de la opa de exclusión de Cementos Portland, Colio ha confirmado que el grupo presentará un recurso ante el Tribunal Supremo, al igual que hará la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV).