Cataluña 'pierde' 400 VTC tras el decreto anti Uber mientras en Madrid crecen

El decreto ley aprobado por la Generalitat de Cataluña para limitar la actividad de Uber y Cabify en las ciudades ha frenado del golpe el aumento de las flotas de VTC en la Comunidad Autónoma. Según los últimos datos publicados por el Ministerio de Fomento actualmente hay operativas en Cataluña unas 2.079 licencias de VTC, lo que implica un 14 por ciento menos que en marzo (unas 400), mes en el que Uber ya había abandonado la Ciudad Condal y Cabify anunciaba su vuelta reconvertida en empresa de transporte y con una flota de apenas 315 vehículos.

Es la primera vez desde al menos 2015 que el número de licencias de VTC en la región catalana no solo no crece si no que retrocede, lo que implica un freno en su puesta en marcha de estos vehículos, en la compra venta de las mismas y una reticencia o retraso a la hora de renovar las que pudieran haber caducado ya este año. Así, el descenso podría temporal por la falta de negocio. Aun así, con respecto a mayo de 2018, todavía acumula un alza del 98 por ciento desde las 1.050.

Cabify, que de momento está sorteando la precontratación de 15 minutos en Cataluña al firmar contratos de un año con los usuarios de su plataforma, ha absorbido la firma Vector, que tiene unas 249 licencias en la Comunidad para aumentar su actividad en la misma a la espera de que la Generalitat se pronuncie sobre su modelo y la justicia haga lo propio con el decreto aprobado y el pago de las indemnizaciones que el sector va a reclamar.

Mientras en Barcelona el negocio de las plataformas de movilidad se hunde (han anunciado EREs), en Madrid, donde no se ha aprobado ningún tipo de medida para limitar su actividad pese a la guerra abierta por el taxi, se han disparado. La provincia ha empezado mayo con 7.375 licencias de VTC activas, un 11% más que en marzo (unas 750), lo que implica que en la capital ya hay un coche de Uber y Cabify por cada dos taxis.

Así, en los fines de semana habría los mismos taxis que VTC ya que la normativa obliga a la mitad del gremio a descansar. Eso, sin contar los vehículos de VTC que vienen a Madrid a trabajar dentro del 20% de su actividad que pueden realizar fuera de su Comunidad Autónoma. Así, los taxistas se han quejado de que hay coches de Cantabria y de Barcelona circulando por Madrid, lo que aumenta la competencia.

Una creciente competencia que ahora pueden afrontar con más herramientas ya que la Comunidad de Madrid ha aprobado un reglamento que les permite ofrecer servicios compartidos y precios prefijados.

En Andalucía, donde el taxi está empezando a negociar una solución para su conflicto con las VTC, la flota ha crecido un 7,5% hasta los 2.166 vehículos. A nivel nacional, mayo ha empezado con 14.207 licencias activas, un 4,8% más que en marzo y un 8,2% que a principios de año. Aun así, el avance se ha frenado ya que cada vez quedan menos licencias que dar vía judicial.