Banco do Brasil saldrá de la filial de Iberdrola en Brasil aprovechando su salida a bolsa

Banco do Brasil, socio de Iberdrola en Neoenergia con un 9,34% de los títulos, ha anunciado su intención de vender esta participación aprovechando la salida a bolsa de la empresa, prevista para el primer semestre.

El presidente del Banco do Brasil, Rubem Novaes, hizo el anuncio ayer públicamente, indicando que ya estaba todo "arreglado" con Iberdrola y Previ, los otros dos accionistas de Neoenergia, con un 52,45% y el 38,21% de los títulos, respectivamente. Para el Banco, su participación no es estratégica y con la venta avanzará en su plan de desinversiones.

Neoenergía, por su parte, emitió anoche un hecho relevante al regulador bursátil carioca tras el anuncio de Novaes, en el que indica que "está llevando a cabo los estudios y trabajos preparatorios" para la salida a Bolsa, que califica de "potencial", añadiendo que "aún no se ha tomado ninguna decisión dentro de la Sociedad" sobre la materia y que, en el caso de que se produzca, "mantendrá informado al mercado".

Por otro lado, Reuters informa de que Neoenergia ya ha seleccionado a JPMorgan Chase, Bank of America y Banco do Brasil para gestionar la oferta pública de venta y de que otras entidades podrían sumarse al proceso. El mercado viene comentando que podría afectar al 15% del capital de la empresa, incluyendo el porcentaje de Banco do Brasil.

Neoenergia intentó salir a bolsa en 2017, con un valor estimado de unos 5.100 millones, pero finalmente los socios frenaron el proceso. En 2018 la firma obtuvo un beneficio de unos 370 millones, un 253% más que el año anterior.