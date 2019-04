Five Guys llega al centro de Barcelona: abrirá este mes en Plaza Catalunya

Five Guys abrirá su próximo restaurante en Barcelona en pleno centro de la ciudad. En Plaza de Catalunya, 1, a un paso de La Rambla, y en uno de los lugares de mayor tránsito de la Ciudad Condal, cumpliendo así con uno de los grandes requisitos de la marca: ubicarse en lugares de alta concentración de personas.

Después de haber abierto locales en el centro comercial de La Maquinista, Diagonal del Mar o junto a la Sagrada Familia, la hamburguesería que enarbola el concepto del better burger ha anunciado que el 22 de abril abrirá su nuevo restaurante en la capital catalana, ubicado a pie de calle, aprovechando además que es festivo en la ciudad.

"Queremos devolver un poco de amor a todos nuestros fans de la ciudad condal con esta nueva apertura en el corazón de la misma. Nuestra apertura será un lunes, un día antes de Sant Jordi, una fecha especial para todos los catalanes. Este nuevo Five Guys será nuestra 'rosa roja' para todos ellos y será un nuevo capítulo de nuestra breve historia que comenzó en la Gran Via de Madrid hace un poco más de 2 años", ha explicado Daniel Agromayor, director general de Five Guys España y Portugal.

Esta apertura será la cuarta en Barcelona y se convertirá en el restaurante número 15 en toda España (8 en Madrid, 1 en Granada, 1 en Zaragoza, 1 en Valencia, y los cuatro de Barcelona). A estos habrá que añadir la próxima apertura de otro local más en Bilbao, en Plaza Circular.