Five Guys acelera y quiere llegar al centenar de restaurantes en España

Javier Romera Madrid

Five Guys avanza con paso firme en España. La cadena de hamburgueserías norteamericana, que abrió su primer establecimiento en el país hace dos años en la Gran Vía madrileña, cuenta ya con 14 locales y ha acelerado sus planes de desarrollo.

Daniel Agromayor, el director general de la filial española, explica en una entrevista con elEconomista que "iniciamente teníamos que validar que el concepto funcionaba por lo que tardamos nueve meses en abrir el siguiente restaurante, en el centro comercial Parquesur en Leganés (Madrid), el primero además que no iba ya dirigido para atraer también a los turistas sino únicamente a los consumidores españoles".

A partir de ahí, la empresa, ha acelerado el desarrollo abriendo también en otras ciudades del país. A los ocho que hay ya en Madrid se suman así tres más en Barcelona -"tenemos en los centros La Maquinista y Diagonal Mar y un local emblemático frente a la Sagrada Familia, que se ha convertido en uno de nuestros buques insignia", explica Agromayor-, además de otro en Zaragoza, que se encuentra en el mayor centro comercial de la capital aragonesa, Puerto Venecia, en Granada y en Valencia. El director general de Five Guys en España se muestra cauto a la hora de hacer previsiones o hablar de planes de expansión insistiendo en que "somos una empresa familiar y queremos ir paso a paso".

Fuerte potencial

No obstante, reconoce también que el potencial del mercado español es muy alto. "En Inglaterra se abrió el primer restaurante en julio de 2013 y cinco años después se han alcanzado ya el centenar de establecimientos y no tengo dudas de que en España existe la misma capacidad de desarrollo", dice Agromayor. Aunque prefiere no dar datos concretos de aperturas anuales, el directivo asegura que se están analizando distintos proyectos y locales. A pesar de las dificultades lógicas para encontrar los inmuebles adecuados, Five Guys cuenta con una ventaja y es que su modelo es muy flexible. "Vamos a ir a todo tipo de ciudades, grandes y pequeñas, teniendo en cuenta además que podemos tener establecimientos de distintos tamaños y que, en Inglaterra, tenemos incluso algunos locales de menos de 200 metros cuadrados". A la espera de que se vayan concretando los planes de crecimiento y desarrollo, la compañía tiene ya en marcha dos nuevas aperturas en España. Una en la Plaza de Cataluña de Barcelona, que sería el cuarto restaurante en la capital catalana, y otro más en el centro comercial Palmas Altas de Sevilla, que está promoviendo el grupo Lar y cuya inauguración está prevista, en principio, para la próxima primavera.

De momento, España, que fue el tercer país europeo en el que entró la compañía, por detrás de Reino Unido y Francia, es ya el segundo por número de establecimiento y planes de crecimiento ambiciosos. "Pero no queremos alardear de ello, lo que buscamos son los hechos", dice Agromayor.

La traducción de Five Guys al español es cinco chicos. El origen del nombre evoca a los hijos de los fundadores de la compañía, Jerry Murrell y su mujer Janie. El primer restaurante, ya desaparecido, abrió sus puertas en 1986 en Arlington, en el Estado de Virginia (Estados Unidos) y a partir de ahí fue acelerando su desarrollo gracias a la implantación de un sistema de franquicias, con un crecimiento muy rápido, que le ha permitido alcanzar 1.600 restaurantes en total y una presencia muy fuerte en Estados Unidos y Canadá.

Tras desembarcar también en Hong Kong, en Europa, la compañía de la familia Murrell ha llegado ya a un total de ocho países. Además de Reino Unido y España, la cadena está presente así en Francia, Alemania, Bélgica, Holanda, Suiza, Italia y Luxemburgo. El director general de Five Guys en España está planeando, además, la entrada en Portugal, que se gestionará directamente desde aquí y que está prevista inicialmente para este mismo año a la espera de poder encontrar los locales adecuados.

Frente a lo que ha ocurrido en Estados Unidos y Canadá, Agromayor insiste en que, por ahora, en España seguirán apostando por ahora abrir únicamente locales propios para tener un mayor control sobre el producto y el servicio. "Es verdad que todos los días nos socilitan abrir franquicias en distintas partes, pero nuestro proyecto para por un desarrollo de locales en propiedad", dice. El objetivo es diferenciarse de la competencia, con productos de alta calidad.

Al margen de la comida rápida

"Nuestro negocio es distinto, no es comida rápida. Ofrecemos hamburguesas con carne irlandesa y patatas auténticas y recién hechas, cuyo origen vamos variando. Además, elaboramos las hamburguesas delante del consumidor, con un servicio personalizado y siempre con productos frescos, ya que no tenemos congeladores, y hasta 15 toppings, con los que puedes componer más de 250.000 combinaciones diferente", asegura el máximo responsable de la compañía.

A falta de que se conozcan los datos definitivos del cierre del pasado ejercicio, en el año 2017 Five Guys superó en España un volumen de negocio de 7 millones de euros, aunque debido a las fuertes inversiones realizadas para la apertura de los locales aún no ha entrado en beneficios. Desde su llegada hace un par de años a nuestro país, Five Guys ha creado, además, 600 puestos de trabajo directos, con una media de unos 50 por restaurante, una cifra que en el local madrileño de Gran Vía se eleva hasta el centenar. "Hay que invertir en formación y retener el talento", asegura Daniel Agromayor, consciente de que no solo la comida, sino el servicio que se ofrezca en los restaurantes es el mayor escaparate de la firma.

Aunque no en todos los restaurantes, la compañía ha empezado, además, a ofrecer un servicio de reparto a domicilio a través de Deliveroo, aunque Daniel Agromayor insiste en que "es importante que los clientes conozcan los restaurantes, que experimenten el momento en lugar de recibir una bolsa en casa con el producto".