Sabadell retrasa un año los objetivos para el británico TSB

El presidente del Sabadell, Josep Oliu, aseguró el miércoles que TSB, su filial británica, verá retrasada la consecución de los objetivos marcados en el Plan Estratégico 2018-2020 un año, es decir hasta 2021. La nueva consejera delegada del banco británico, Debbie Crosbie, aterrizará en la entidad a inicios del próximo mes de mayo y, una vez allí, su primer paso será el de elaborar un nuevo Plan Estratégico para la filial. La hoja de ruta marcará una reducción del número de oficinas, en consonancia con la digitalización del banco, para ganar eficiencia.

TSB perdió 240 millones a cierre del año pasado, tras asumir compensaciones a los clientes por más de 300 millones, tras los problemas que dio la integración de la nueva plataforma tecnológica.

Respecto al resto del grupo, es decir, Sabadell sin TSB, Oliu señaló que el retraso en la subida de tipos no afectará al Plan Estratégico. "Buscaremos medidas correctivas para cumplir los objetivos de Sabadell sin TSB", dijo. Tomás Varela, director financiero del grupo, matizó que el efecto de la no subida de tipos no se apreciará hasta 2020 y, en 2021, "si se mantuvieran donde están ahora, empezaría a verse un impacto de unas decenas de millones sobre la previsión que teníamos en el plan de margen". Por su parte, el consejero delegado, Jaime Guardiola, aseveró que el banco no tiene un plan de cierre de oficinas en España concreto y seguirán ajustándose de forma orgánica en función de la transformación tecnológica del banco y la mayor demanda digital por parte de los clientes.

Venta de la inmobiliaria

Por otra parte, Oliu aseguró el miércoles que la venta de Solvia Desarrollos Inmobiliarios, denominada ahora SDIN, no está decidida. Según el presidente de la entidad, la operación está "en proceso de investigación de mercado y si acaso se produjera, sería durante este año, aunque no es nada que el consejo de administración haya decidido materializar". Oliu explicó que se está analizando "cuándo, cómo y a qué precio" se pone en venta, cuestión de la que no se ha tomado ninguna decisión. Sabadell informó en febrero del inicio de una subasta.