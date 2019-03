Paramés, en medio de la lucha por hacerse con el 'Chicago Tribune'

Aunque siempre se ha mostrado reacio a hablar con los periodistas, el sector de medios de comunicación no le es ajeno a Francisco García Paramés. En su momento sorprendió la irrupción de su fondo de bolsa española, Cobas Iberia, en Vocento, una compañía en la que entró en abril de 2017 y donde ya controla el 5% de sus acciones desde el verano pasado. Pero no ha sido el único valor de este tipo en el que se ha fijado el reconocido gestor.

Al otro lado del Atlántico, su firma de inversión, Cobas Asset Management, a través de Cobas Internacional y Cobas Selección es el segundo accionista de referencia del grupo McClatchy -dueño de la conocida cabecera Miami Herald, Kansas City Star y de The Sacramento Bee-, que se encuentra inmerso en una batalla corporativa por hacerse con su rival Tribune Publishing -propietario del Chicago Tribune y del New York Daily News-, en lo que sería una importante operación de reestructuración de medios en EEUU.

Una operación de cierto calado, porque McClatchy se convertiría en el pez pequeño que se come al gordo, situándole en otro nivel en el mapa de editores de periódicos, ya que Chicago Tribune es uno de los 8 diarios más importantes en ventas del país norteamericano. ¿La razón? Mientras que Tribune Publishing cuenta con una capitalización bursátil de 397 millones de dólares y sus acciones cotizan a 11,15 dólares, su competidor solo tiene 40 millones y un precio por título de 5 dólares. Y mientras el primero obtuvo un beneficio neto de 6 millones de dólares en 2017, según FactSet, McClatchy cerró con pérdidas de 333 millones hace dos años y de 80 millones el año pasado.

Paramés entró en McClatchy a través de Cobas AM en mayo de 2017, pero no era una empresa desconocida para el gestor español. Durante su etapa en Bestinver ya había invertido en esta compañía de medios. En concreto, comenzó a comprar acciones en 2011, confiando en una recuperación de su precio en bolsa que no terminó de producirse hasta febrero de 2014, cuando comenzó a deshacer la posición. De hecho, desde entonces, su valor bursátil no ha dejado de caer en picado.

Algunos medios norteamericanos consideran que la compra está más cerca que nunca, a pesar de las dificultades del grupo McClatchy para afrontar esta operación financiera -situada en el entorno de los 500 millones de dólares- en condiciones óptimas, debido al abultado volumen de su deuda, de alrededor de 745 millones de dólares. La última oferta, que Tribune Publishing rechazó, situaba el precio de la acción en 16,5 dólares, de los que 15 dólares eran en efectivo.

Hay quien ha asegurado que como accionista de referencia Paramés tendría un papel clave en la operación, pero fuentes de Cobas AM han explicado que no tienen derecho de voto en la compañía. Aunque si la operación prospera, sería una buena noticia.