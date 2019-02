Nuevo choque entre la SEC y Elon Musk: el supervisor estadounidense pide su detención

El supervisor bursátil de Estados Unidos y Elon Musk, fundador de Tesla, vuelven a chocar una vez más. Las acciones de la automovilística norteamericana caen más de un 1% en Wall Street este martes después de que la Comisión de Bolsa y Valores de EEUU (SEC, en sus siglas en inglés) pidiera la detención ayer del famoso ingeniero por considerar que ha roto el acuerdo por el que se comprometió a no hacer declaraciones "imprecisas" que afecten al valor de las acciones de la compañía.

El martes pasado Musk tuvo que retractarse de nuevo en Twitter tras colgar un mensaje en el que afirmaba que Tesla produciría alrededor de 500.000 vehículos este año.

Musk rectificó y explicó que Tesla alcanzaría un ritmo de producción anual de 500.000 vehículos a finales de 2019, unas declaraciones consideradas "imprecisas" en una nota de la SEC, que podría haber alterado el valor de las acciones de la firma.

Meant to say annualized production rate at end of 2019 probably around 500k, ie 10k cars/week. Deliveries for year still estimated to be about 400k.