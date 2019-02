Acciona gana en la adjudicación del patinete compartido en Madrid

Acciona es una de las 18 empresas que han conseguido el permiso del Ayuntamiento de Madrid para poner patinetes eléctricos compartidos a disposición del público en las calles de la ciudad. Otras siete firmas, entre las que se encuentra Cabify, no han cumplido los requisitos del consistorio, que ha autorizado 8.160 patinetes, apenas el 8% de los 108.094 solicitados.

El municipio obligó a Voi, Lime y Wind a principios de diciembre a retirar los patinetes eléctricos que ya habían desplegado, al objeto de delimitar el ámbito del servicio, como resultado de la alarma social producida por el importante número de atropellos de peatones.

Al final, estas tres empresas se cuentan entre las adjudicatarias, junto con Acciona, Eskay, Taxify, Scoot, Koko, ufo, Rideconga, Flash, Mobike, Ari, Tier, Alma, Motit4u, Jump Uber y SJV Consulting. No han obtenido permiso -el Consistorio indica que por no cumplir los requisitos- Bird, Donkey, Movo, Cabcar, Cabify, Taxir y Mygo. Hay otras tres empresas no identificadas, con otros 3.000 patinetes, cuyas solicitudes aún se están tramitando. Los ganadores tienen dos meses para implantarse.

Seguro de usuarios y terceros

Entre los requisitos para obtener la licencia, el Ayuntamiento ha exigido un seguro para usuarios y terceras personas, geolocalización -las empresas tendrán que reubicar los patinetes en su distrito diariamente-, y aplicaciones que impidan iniciar y terminar los trayectos en zonas restringidas.

Estará prohibido circular con patinete por las aceras, carriles bus y calles con más de un carril por sentido. El Ayuntamiento indica que se permitirá en el 85% de las vías, siempre a menos de 30 kilómetros por hora. En los parques públicos podrán hacerlo en las zonas autorizadas para las bicicletas y, si comparten senda con los peatones, a una velocidad máxima de 5 kilómetros por hora.

Podrán aparcar en las áreas destinadas para motocicletas y bicicletas; si no las hay, en las áreas de estacionamiento general de la calzada y, en último caso, en las aceras, siempre que lo hagan junto al bordillo y dejen libres tres metros de ancho.

Solo podrán conducir los patinetes los mayores de 15 años y no será necesario el uso del casco, a menos que se tenga menos de 16 años. Todos los patinetes tendrán que llevar timbre, sistemas de frenado, luces y elementos reflectantes. También estará prohibido el uso de auriculares conectados a aparatos reproductores o receptores de sonido.