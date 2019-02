Dia lanza un plan de recompra de franquicias para evitar su quiebra

Dia da un giro a su estrategia y se lanza a recomprar tiendas franquiciadas. En sus últimas cuentas anuales, la empresa explica que "recuperó para la operación propia un total de 109 establecimientos en términos netos, tiendas que anteriormente se operaban como franquicias".

Dia asegura que "esta transferencia de tiendas de debe a la nueva política de la compañía de buscar mejores colaboradores para proveer con una mejor experiencia de compra a nuestros clientes" e insiste en que "esta política continuará durante el año 2019 y debería reflejarse de nuevo en una importante transferencia de tiendas franquiciadas a propias".

Muchas de estas tiendas, operadas hasta ahora por socios franquiciados, atravesaban serias dificultades financieras, por lo que Dia ha decidido mover ficha antes de que quiebren o se vayan con la competencia. Tal y como publicó elEconomista el pasado 27 de diciembre, hay tiendas franquiciadas que estaban tratando ya de desvincularse para irse con la competencia.

Desde Asafras, una asociación que representa a franquiciados de Dia, explicaban entonces que "se están produciendo ya las primeras bajas y hay tiendas que están firmando ahora contratos nuevos con Eroski, Covirán o Carrefour, enseñas especializadas también en el formato de la proximidad". Dia reconoció en ese momento que pueda existir una preocupación entre sus franquiciados, aunque señaló igualmente que "siempre hay movimientos y gente que se pasa de una marca a otra".

Una de las claves del plan estratégico de la compañía es la mejora y actualización de su red de tiendas, empezando por las 4.000 que tiene entre España y Portugal. Según explican fuentes del grupo, "la idea es invertir 1.000 millones en los próximos cinco años para que sean mucho más atractivas", potenciando todos los formatos, tanto las tiendas más antiguas como La Plaza o los nuevos Dia & Go. Al cierre del último ejercicio, la compañía abrió 336 tiendas y remodeló un total de 1.140 en un proceso que se irá completando de forma progresiva.

Financiación

La financiación se hará en su mayor parte con cargo a la propia generación de caja de la empresa. Pero no se trata solo de un lavado de cara, sino de una transformación mucho más profunda, que incluye también una renovación de la marca blanca. La compañía, que acometerá una bajada de precios para recuperar cuota de mercado y ser mucho más competitiva, quiere reforzar también la calidad de los productos bajo su enseña, apostando por la innovación.

El consejero delegado del grupo, Borja de la Cierva, asegura que "nuestra nueva estrategia es un plan de transformación articulado alrededor de una gran oferta, de un servicio mejorado y una buena experiencia para los clientes". De la Cierva admite que "la compañía y la cultura de la organización sufrirán profundos cambios que nos ayudarán a ganar credibilidad y a asegurarnos de que seamos la elección preferida de nuestros clientes".

En el último año, las ventas de la compañía cayeron un 11,3%, hasta 7.288 millones de euros. La empresa pasó además de ganar 101,2 millones a perder 352,6 millones de euros, lo que le obliga a poner en marcha un Expediente de Regulación de Empleo (ERE) que afectará a 2.100 trabajadores.

El consejero delegado no oculta su preocupación y reconoce que "2018 fue un año turbulento para Dia, probablemente el más difícil desde la fundación de la compañía hace más de 40 años. Las cifras re-expresadas, y en particular los resultados de 2018, son un claro indicador de que nuestro desempeño no alcanzó las expectativas".

Con una deuda neta de 1.452 millones de euros y un patrimonio neto negativo de 166 millones, la compañía ha entrado en quiebra técnica, lo que la deja ahora mismo a merced del inversor ruso Mikhail Fridman, su primer accionista con un 29% del capital, y que ha lanzado una opa a 0,67 euros por título.