AllFunds y Cecabank se disputan el duelo final por Inversis

La venta de Inversis llega a su fase final. Tal y como han explicado fuentes financieras a elEconomista, Allfunds y Cecabank se disputan el duelo final por esta compañía, que podría resolverse a mediados de marzo. En el proceso, además, también queda un grupo neocelandés.

Según estas mismas fuentes, la alta valoración de este activo fue lo que hizo saltar por los aires la intención de hacerse con él de muchos de los interesados, por el que Banca March llegó a pedir 300 millones de euros. Por ejemplo, BME -que sonaba en las quinielas como favorito- se cayó de la puja tras ofrecer una cantidad bastante inferior a la que pedía la entidad mallorquina.

También fue el caso de Centerbridge o Permira, que decidieron no pujar por este activo por el alto precio solicitado. Everis, por su parte, que iba en consorcio con varias fintech, también ha decidido quedarse al margen.

Todo apunta, según las mismas fuentes, que la compañía acabará en manos del mejor postor, ya que Allfunds está dispuesto a tirar de chequera para conseguir "comerse" al que se convertiría en su mayor rival en el mercado.

Esta operación llega apenas poco más de un año después de que el hedge fund Hellman & Friedman comprara Allfunds, la antigua plataforma de distribución de fondos del Santander, por 1.800 millones, en una puja en la que compitió con Permira, Bain Capital y Advent, entre otros.

Responde a la intención de Banca March de desinvertir en este activo, considerado como no estratégico, para lo que la entidad mandató a Bank of America, KPMG y Deloitte. Pese a que en un principio la intención era buscar un socio minoritario, el objetivo actual de Banca March pasa por vender una mayoría del capital y quedarse con una minoría -aunque no está decidido el porcentaje que venderá- .

March controla todo el capital de Inversis desde el verano de 2016, cuando compró al grupo portugués Orey su participación del 49,99%, que se sumó al 50,01% que ya controlaba.

En 2013, en el proceso de venta de Inversis, March ejecutó su derecho de adquisición preferente y se hizo con el 100 por cien de éste por 217,4 millones, traspasando la banca privada a Andbank por 180 millones y vendiendo a Orey el 49% que después le recompraría. En 2016, Inversis adquirió la filial española del banco canadiense RBC.