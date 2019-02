¿Se acerca una gran huelga médica? "Han 'opencorizado' la Atención Primaria"

Adrián Argudo Madrid

Diez minutos pasan de las 21 horas. El frío y viento madrileño de estos días no se esconde a la salida del centro de atención primaria de Guzmán el Bueno. Elena Requena, médica de familia, acaba de pasar consulta a casi 50 personas en un turno de cinco horas asistenciales reales. El día 2 de enero vio a 63. "Salgo bastante cansada. Vamos a mata caballo. El ritmo es frenético y se nota en la práctica", admite a elEconomista.es. Es una más del corpus de 254.000 médicos de cabecera españoles descontentos por la precariedad en que trabajan; las consultas hipertrofiadas y los salarios, alrededor de los 2.500 euros netos al mes, sus principales reivindicaciones. "Fui consciente del nivel de carga que tenemos cuando termino todos los días con dolor de cuello. Eso indica presión", asegura Javier Padilla, doctor eventual en uno de los centros piloto con los nuevos horarios en Parla, Isabel II. Así las cosas, con febrero comienzan las concentraciones a las puertas de los centros en apoyo a los facultativos. Ello podría ser el preludio de una escena que se cierne sobre este 2019: una gran huelga médica. Hablamos con los rostros que portan las batas blancas.

Elena Requena acabó la residencia hace un lustro y hoy no sabría especificar "los contratos que he firmado en estos cinco años y aún no soy indefinida". Con una carga cercana a la media centena de pacientes al día, se considera afortunada porque "disfruto de siete minutos por consulta, cuando lo normal son cinco. Por eso, siempre vamos con retraso". Al final, esta presión asistencial merma la calidad de la atención. "Claro que los minutos se reducen. Sacamos tiempo de donde podemos, pero la voluntad del profesional no tiene la capacidad de modular la estructura que le viene dada", apunta el doctor Padilla, quien añade que "hay estudios que apuntan que a partir del paciente 35 ya no deberíamos ver a más. Así que tratar a 50 es como un modelo de fábrica de montaje". Él no despacha menos de 48 diarios.

Recibo el 2019 con 63 pacientes. Sé que aquí hay dos problemas de base: la falta de recursos (3 compañeros sin suplente en enero), y la educación sanitaria (18 urgencias, más de la mitad no lo eran, y burocracia). Pero entre todos mataron a la At. Primaria y ella sola se murió. — Elena Requena (@ElenaRequena) 2 de enero de 2019

Sin embargo, aún hay más. Es el caso de Ana Tirado, MIR en Medicina de Familia y Oftalmología y una experiencia de más de 20 años en varias comunidades. "He llegado a ver 100 pacientes en Navidad. Y sin comer y a punto de reventar. La gente gritando. La Atención Primaria está sumida en un caos y es una pena por el esfuerzo que costó instaurarla. Yo no tengo una enfermera que me acompañe, tienes que hacer de celador, nadie tría. Y publicar o ir a un congreso, imposible", manifiesta Tirado.

"Hemos fallado en no educar a la gente sobre el sentido de ir al médico y de la enfermedad real. Vamos casi por cualquier cosa"

Además que lanza una crítica, "creo que hemos fallado en no educar a la gente sobre el sentido de ir al médico y de la enfermedad real. Vamos casi por cualquier cosa, como si fuéramos unos servicios sociales. Hay una demanda exagerada vestida de buenismo sumada a una cronicidad muy elevada". "Yo no querría ser la paciente 99", añade a colación Elena.

Este jueves 7 de febrero dan comienzo las primeras concentraciones en los centros de salud. El objetivo no es sólo reunir al personal, sino a los ciudadanos que quieran dar su apoyo a sus médicos. "A veces la gente se pone en nuestra contra, pero si somos unos desgraciados... Hemos cobrado cuatro duros de MIR, no sé cuántas oposiciones... No somos los enemigos", asevera la doctora Tirado. En cuanto a los salarios, no se conforman con la subida del 2,25 generalizada de Sánchez. "El objetivo es volver al nivel pre crisis, es decir, sobre 2010", pide Padilla. Según el sindicato CESM, el colectivo ha experimentado una pérdida de poder adquisitivo cercana al 30%.

Entre estas reclamaciones, en el caso de Madrid, hay una para la Comunidad. De los Presupuestos en Sanidad, la región destina a Atención Primaria un 11,8%, siendo la comunidad con el PIB más alto, pero con el menor ratio de gasto sanitario, cuando la media es de un 13%. Reclaman un 25%. "Al menos, lo aconsejable es un 18%. Y no es una borriquería. No sólo vemos catarros y gripes. La Atención Primaria engloba una esfera biológica, psicológica y social", expone Requena. "Aquí había dinero para hacer más centros y no se ha gastado en eso. Nadie ha hecho una auditoria de cuentas a la Comunidad de Madrid para saber a dónde han ido las partidas sanitarias", sigue la doctora Tirado.

Los nuevos horarios

Desde Sanidad de la Comunidad de Madrid han dispuesto que los centros dejen de dar citas programadas a partir de las 18,30 horas. Así, algunos de ellos, como el del doctor Padilla, se han convertido en pilotos de esta idea. ¿Qué hay detrás de este planteamiento? "Lo venden como un remedio para cuidar al profesional, pero es que estamos en contra", se adelanta Elena Requena y añade que "a partir de esa hora, nos quedaremos uno o dos cubriendo sin cita lo que venga hasta las 21 horas. No tenemos problema en trabajar hasta esa hora, si lo estamos haciendo ya, aunque sin el plus del 15% de penosidad prometido hace una década.. ¿Pero de qué sirve tratar a pacientes sin practicarles un seguimiento?".

Según ha podido conocer elEconomista.es, las razones oficiales dadas a los médicos es que la horquilla fuerte de demanda se sitúa entre las 8 de la mañana y las 18 horas. A esto, hay que agregar que en los próximos cinco años se van a jubilar más de un 30% de los médicos de Atención Primaria. "La sensación es que harán un único horario para no cubrir a esa gente", coinciden las fuentes consultadas para este reportaje. Por ahí, en los últimos años en Madrid ha habido un incremento de 700.000 personas con tarjeta sanitaria, sin embargo la cifra de médicos es idéntica a 2009. "Y cada año batimos el récord de profesionales que piden el certificado para el extranjero", se molesta Padilla.

"La sensación es que han hecho una propuesta cutre e inefectiva que no aborda ninguno de los problemas de la asistencia sanitaria en nuestra Comunidad, ni a nivel de usuarios ni de profesionales", sigue Padilla y sentencia que "la Atención Primaria es que siempre te vea el mismo profesional y acudir con cita. Nos están vendiendo una especie de opencorización, como si atendiésemos perpetuamente cuando esto es todo lo contrario. ¿Es una conversión de la Atención Primaria en un dispositivo de patología menor?". Por su parte, la doctora Tirado cree que este plan se ha hecho por un "ahorro intácito en contratación" y por desconocimiento técnico, pero "a veces, la estupidez es peor que la maldad".

Con todo, ¿habrá huelga general médica? Para Elena Requena, "se está fraguando un descontento notable en miles de médicos y mi sensación es que sí la habrá. Cierto es que somos un colectivo que por un problema vocacional cargamos con lo que haga falta, pero la Atención Primaria no puede ser la cenicienta de la Sanidad". A Ana Tirado le invade cierto pesimismo, "yo no quiero estar aquí dentro de cinco años, he sido muy luchadora, pero me he cansado", mientras se le escapa un hilo de nostalgia por el bolsillo de la bata, "nos apena por lo que costó crearlo y sustentarlo. No protestamos porque seamos unos peseteros, sino porque nos da pena. Guardaremos esperanza, aunque en este país es más importante que el taxista se manifieste a que lo haga el médico".