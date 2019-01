La amenaza de un gigante: Airbus avisa de que dejará Reino Unido si hay un Brexit sin acuerdo

Lleva meses advirtiéndolo, pero la proximidad de la fecha para que Reino Unido deje la Unión Europea -29 de marzo- y la falta de acuerdo en el Parlamento británico sobre cómo articular esa salida, ha obligado al grupo aeronáutico Airbus a recordar que no está dispuesto a jugársela y que se está tomando ya muy en serio la posibilidad de desplazar su actividad a otros países.

La compañía, en unas declaraciones que recoge la agencia Bloomberg, recuerda que podría verse obligada a retirar las futuras inversiones en Reino Unido en caso de un divorcio sin acuerdo criticando al mismo tiempo la "locura" de los partidarios del Brexit que asumen que el grupo, así como otras empresas, no abandonará Reino Unido.

"Si no hay un Brexit pactado, en Airbus tendremos que tomar decisiones potencialmente muy perjudiciales para Reino Unido"

Si bien admite que no es posible llevarse esas fábricas "inmediatamente", el sector aeroespacial es un negocio de plazos largos y Airbus "puede verse forzado a redirigir inversiones futuras en caso de un Brexit sin acuerdo", señala la compañía.

"Si no hay un Brexit pactado, en Airbus tendremos que tomar decisiones potencialmente muy perjudiciales para Reino Unido", ha señalado el Director Ejecutivo Tom Enders, quien ha sido uno de los líderes empresariales más abiertos sobre el tema. "No escuchen la locura de los Brexiteers que afirman que, como tenemos plantas enormes en el país, no nos moveremos y siempre estaremos aquí. Están equivocados", señala.

Para poner en contexto las palabras de uno de los máximos mandatarios de Airbus cabe señalar que el grupo emplea directamente a 14.000 personas en Reino Unido y da trabajo indirectamente a otros 110.000, que en conjunto generan anualmente unos 7.000 millones de euros de facturación. La compañía tiene centros de producción en Filton, en el sudoeste de Inglaterra, y en Gales, donde fabrica alas para su gama de aviones comerciales.

Para la próxima semana está previsto que el Parlamento británico someta a votación los próximos pasos del Brexit, incluida una propuesta para obligar al gobierno a pedir a la UE que prorrogue el plazo de salida, algo a lo que países como Francia o Alemania no se oponen.

"Es una vergüenza que, más de dos años después del resultado del referéndum de 2016, las empresas aún no puedan planificar adecuadamente el futuro", añade Enders. "Si está realmente seguro de que el Brexit es lo mejor para Gran Bretaña, reúnase y entregue un acuerdo de retiro pragmático".