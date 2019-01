PSOE, PP y Ciudadanos vetan que Francisco González dé explicaciones en el Congreso

La Mesa del Congreso de los Diputados rechazó el martes la petición de comparecencia cursada por Unidos Podemos para que el presidente de honor del BBVA, Francisco González, acuda a la Comisión de Seguridad Nacional y explique las presuntas conexiones que tuvo con el comisario Luis Villarejo, actualmente en prisión. Fuentes del órgano de gobierno del Congreso explicaron a Efe que el rechazo a la propuesta de Unidos Podemos, que extendió al exconsejero delegado del BBVA y actual presidente de Bankia, José Ignacio Goirigolzarri, contó con el voto de los representantes de PP, PSOE y Ciudadanos.

El argumento esgrimido consistió en la imposibilidad de que el Congreso controle la actividad de empresas privadas. A su juicio, la función de control de la Cámara Baja es al Gobierno, no a los directivos de entidades bancarias. Además, tampoco la petición se enmarcaba en el desarrollo de una comisión de investigación relacionada con el asunto por el que Unidos Podemos solicitó las explicaciones de los banqueros.

El grupo que preside Pablo Iglesias registró la petición tras las informaciones sobre una conexión entre González y Villarejo para que éste "pinchara" conversaciones telefónicas de miembros del Gobierno o de periodistas. La Mesa acordó "que no procede su admisión a trámite, por no ajustarse a lo dispuesto en el artículo 44.4 del Reglamento en lo relativo a las comparecencias a efectos de información y asesoramiento a la Comisión, en la medida en que la misma pretende un control o rendición de cuentas respecto de un particular que, en cuanto tal, no está sujeto al control de la Cámara".

