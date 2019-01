La Comunidad de Madrid retirará la reforma exprés de las VTC si el taxi no la acepta

El recinto ferial de Ifema se ha levantado tomado por los taxistas en uno de los días más importantes de Fitur, después de que anoche a las dos de la mañana las asociaciones del taxi y la Comunidad de Madrid dieran por rotas las negociaciones. Así, lejos de acercar posturas, las partes han iniciado un pulso que amenaza con agravar el conflicto si una de las partes no cede en las próximas horas. EN DIRECTO | Siga las últimas noticias sobre la lucha que mantiene el taxi contra las VTC

Un escenario que ahora mismo parece imposible puesto que el acuerdo alcanzado anoche entre el gremio, el ayuntamiento de Ada Colau y la Generalitat ha dado alas a los taxistas de Madrid que ahora exigen al menos lo mismo que han logrado sus colegas catalanes. "Si no nos presentan algo similar a Barcelona seguiremos en paro indefinido. O introducen tiempo de precontratación en la ley o habrá guerra", explican fuentes del gremio cercanas a los encuentros. Una postura que por otro lado lleva Ignacio Castillo (Peseto Loco), de la asociación Caracol, defendiendo desde hace días en las calles.

En Cataluña, se ha pactado 15 minutos de precontratación por decreto-ley, que se amplía a una hora en el reglamento de la AMB, y prohibir aparcar en superficie.

Por parte de la Comunidad de Madrid la postura es inflexible y se niega a introducir detalles concretos en su ley, lo que puede hacer que finalmente no se presente. "La propuesta de hacer una reforma exprés de la ley es algo que se hace por ellos, es un ofrecimiento de la Comunidad para regular la actividad de las VTC. Si la rechazan no tiene ningún sentido presentar la reforma, así que no se presentará", explican fuentes de la Consejería de Transporte de la Comunidad de Madrid.

"Lo normal sería que este tipo de cambio se tramitara de forma ordinaria y cumpliendo todos sus plazos y que esté abierta a enmiendas", sentencian desde el organismo. Mañana jueves es el último día para que se pueda presentar la propuesta de modificación de la ley 20/1998 de Ordenación y Coordinación de los transportes urbanos de la Comunidad de Madrid para que dé tiempo a se tramite por lectura única y se apruebe antes de que se cierren las cortes a finales de marzo. De momento no hay ningún encuentro hoy previsto para desatascar la situación, pero la Comunidad de Madrid está abierta a sentarse a negociar si los taxistas llaman.

En este punto, fuentes cercanas al proceso explican que ven poco probable que el texto pudiera prosperar por lectura única ya que el PSOE no lo aceptaría como está. Por su parte, el presidente de la Comunidad de Madrid, Ángel Garrido, culpó al ministro de Fomento, José Luis Ábalos de la situación actual, y aseguró que debería cumplir con sus funciones.

Las negociaciones se enquistan

En encuentro de anoche entre el taxi y el gobierno regional empezó con tensiones puesto que la Comunidad se había negado a aceptar la mediación de los empresario madrileños (la CEIM) y volvió a plantear el texto del borrador, sin aceptar ninguna de las peticiones del taxi.

La Confederación de empresarios madrileños de la CEOE había planteado que la ley recogiera 30 minutos de precontratación, ampliables a una hora por los ayuntamientos, la prohibición de aparcar en superficie y no poder circular más de 30 minutos en vacío. Fuentes cercanas al encuentro aseguran que la Comunidad no quiso ni valorar la propuesta. Los taxistas pedían al principio 24 horas de precontratación y vuelta a la base, aunque ahora han bajado ese tiempo a una hora de precontratación, como en Barcelona.

El ejecutivo de Ángel Garrido esta reticente a regular directamente a las VTC porque los riesgos legales y económicos son muy elevados.