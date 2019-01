Los empresarios maniobran para frenar la huelga del taxi y salvar Fitur

Los empresarios de Madrid se han puesto manos a la obra para tratar de poner fin a la huelga indefinida del taxi y salvar la Feria Internacional de Turismo (Fitur) que se celebra estos días en Ifema. Los taxistas madrileños están bloqueando los accesos al recinto ferial, a la estación de Atocha y al aeropuerto de Barajas, lo que amenaza el normal funcionamiento de uno de los tres eventos turísticos más importantes del mundo, que mueve unos 325 millones de euros solo en la capital y atrae más de 251.000 visitantes cada año, y la imagen internacional de nuestro país, dejando en riesgo futuras ediciones. Sigue en directo los paros.

Así, la Confederación Empresarial de Madrid-CEOE (CEIM) se ha reunido con las ocho asociaciones del taxistas, la Consejera de Transporte de la Comunidad de Madrid, Rosalía Gonzalo, y la concejal de Medio Ambiente y Movilidad del Ayuntamiento, Inés Sabanés, para ofrecerse como mediador en el conflicto y facilitar que se llegue a un acuerdo en la modificación de la Ley 20/1998 de Ordenación y Coordinación de los Transportes Urbanos para que limite la actividad de Uber y Cabify.

El taxi pide que la ley incluya la precontratación, la captación y las sanciones para frenar los paros

Antes de comer, los taxistas habían aceptado a la CEIM como mediador pero pusieron como condición para suspender la huelga esta semana que la Comunidad de Madrid también aceptara a la confederación de empresarios como arbitro, que el Ayuntamiento se sumara a la mesa de negociación y que se asegurara que la precontratación se iba a fijar y regular por ley. Al cierre de esta edición el encuentro entre Gonzalo y el presidente de la CEIM, Juan Pablo Lázaro, no había concluido, por lo que no se conoce la postura de la Comunidad, que insiste en que "no nos hemos planteado de momento el tema de la mediación". El acuerdo alcanzado con los taxistas contempla que los empresarios intervengan en la negociación de tres puntos clave que tiene que deberían ir en la ley: la precontratación, la captación y las sanciones.

"Como Comunidad de Madrid no nos hemos planteado de momento el tema de la mediación"

En el borrador de la propuesta de modificación de la ley presentado por la Comunidad deja en el tejado de los ayuntamientos el desarrollo de todos esos puntos y la concreción de todas las limitaciones o regulaciones que se le pueda poner a las VTC, como fijar el periodo de espera para la precontratación, los horarios y libranzas de los coches de Uber y Cabify, las normativas de circulación y aparcamiento...

Una reforma que no ha gustado al Ayuntamiento de Manuela Carmena ya que deja en sus manos toda la responsabilidad legal de la reforma. "Reclamamos que no se den pasos en falso y que se fijen claramente las condiciones de contratación de las VTC por parte de la Comunidad, dado que debe hacerlo por ley, para que las ordenanzas municipales tengan las garantías de seguridad jurídica necesarias", aseguran fuentes del Ayuntamiento a este diario.

Así, la postura del Consistorio, que también ha propuesto crear una mesa de trabajo con el gobierno de Ángel Garrido, coincide con los taxistas en su petición de que se fije por ley el periodo de precontratación y que se sea más explícito y duro con la definición de percontratación.

Negociación in extremis

La Comunidad de Madrid y los taxistas se reunieron el lunes por la tarde para tratar de desbloquear el conflicto y llegar a un acuerdo en el texto de la reforma de ley. Tras llegarse a un principio de acuerdo que iba encaminado a obligar la vuelta a la base de las VTC si estaban más de una hora sin clientes, limitar la circulación en vacío (tendrían que esperar en un parking) y prohibirles aparcar a 300 metros de un punto de confluencia de demanda, la Comunidad de Madrid se echó para atrás y volvió a plantear negociar sobre el borrador, lo que hizo que las conversaciones de rompieran.

En este punto, para que los taxistas decidan suspender las huelgas, aunque sea momentáneamente, como pide la CEIM, se tendría que llegar a un principio de acuerdo sobre la precontratación este mismo miércoles, el primer día grande de Fitur (termina el domingo), ya que "el plazo límite para presentar una proposición de ley es este jueves" ya que sino no se podrá aprobar la reforma antes de que se disuelva la Asamblea a finales de marzo por la convocatoria de las elecciones regionales. Así, tras el encuentro con CEIM, Miguel Ángel Leal, presidente de la Asociación Gremial del Taxi de Madrid, insistió en la idea de la Comunidad de Madrid "todavía tiene margen para solucionar el problema" y les pidió "ponerse a disposición de los ciudadanos, el sector y la ciudad".

De todas formas, es difícil que el Gobierno de Ángel Aguirre ponga en una ley la precontratación de 24 horas que pide el sector o las limitaciones a la captación, que incluyen que no puedan aparcar en superficie, ya que podría ser contrario a la ley. Además, hay varios estudios jurídicos y de competencia de la Junta de Andalucía que dicen que si se pone un limite de tiempo a la precontratación de las VTC también se tendría que poner a los taxis para evitar violar la ley de libre competencia y unidad de mercado.

Cabify suspende su servicio de reserva por los problemas que ocasione la huelga

Ante los problemas que se esperan estos días en los accesos a Fitur y la circulación de Madrid, Ifema asegura que se ha puesto en contacto con la EMT y Metro de Madrid para que refuercen los servicios, algo que aseguran que han hecho. Paralelamente, aunque Uber y Cabify aseguran que seguirán funcionando, Cabify ha dejado en suspenso su servicio de reserva ya que no lo puede garantizar por los problemas de circulación que puedan surgir.