El tribunal de Bankia rechaza aplicar la 'doctrina Botín' y retira la acusación de falsedad contable al banco, BFA y Deloitte

El tribunal de la Audiencia Nacional que juzga la salida a bolsa de Bankia ha rechazado este martes aplicar a Bankia, y a otros 16 procesados en la causa, la 'doctrina Botín'. Este procedimiento, aplicado por Tribunal Supremo en 2007, consiste en que una persona física o jurídica no puede ser juzgada si no hay acusación por parte de la Abogacía del Estado ni de la Fiscalía Anticorrupción a pesar de que haya acusación popular, ya que ésta quedaría deslegitimada. Asimismo, el tribunal ha retirado la acusación de falsedad contable al banco, BFA y Deloitte.

En el caso de Bankia y de estos 16 procesados, sólo están encausados en el juicio por las acusaciones particulares, no por la Abogacía del Estado ni del Ministerio Público. No obstante, la magistrada ha considerado no aplicar la 'doctrina Botín' al considerar que el papel de las acusaciones populares y particulares tienen relevancia ya que representan los intereses colectivos ante un presunto delito de falsedad de cuentas cometido supuestamente por la entidad y los responsables de la misma entre 2010 y 2011.

"Las presuntas falsedades investigadas en esta causa afectaron a intereses colectivos supraindividuales al tratarse de supuesta o hipotética mendacidad en la contabilidad de la cuarta entidad bancaria del país, Bankia". Además, el auto señala que era una entidad sistémica cuyo quebranto impulsó que tuviese que llevarse a cabo el mayor rescate bancario con fondos públicos en la historia de nuestro país por importe total de más de 23.000 millones de euros y que provocó una caída del Ibex 35 del 2,17%.

El resto de acusados que solicitaron la aplicación de esta doctrina fueron el exministro de Interior, Ángel Acebes y los exconsejeros de Caja Madrid, José Rafael García Fuster, Jorge Gómez Moreno, José María de la Riva, Rafael Fernando Giner, Estanislao Rodríguez Ponga, Mercedes Rojo Izquierdo, Benigno Remigio Pellicer, Jesús Pedroche Nieto, Juan Manuel Suárez del Toro, Ángel Villanueva Pareja, Antonio Tirado Jiménez, Sergio Dura Mañas, Ildefonso Sánchez Barcoj y Francisco Selma Sánchez, éste último socio auditor de Deloitte.

Rato se escuda en el Banco de España

El juicio de Bankia se ha reanudado hoy en la sede de la Audiencia Nacional de San Fernando de Henares tras las festividades navideñas. Rodrigo Rato inicia la ronda de declaraciones.

El expresidente de Bankia ha insistido hoy en que el Banco de España conocía "las tripas" de la entidad ya que "tenía quince personas allí", y ha asegurado que si se integró a Bancaja fue por "instrucción" expresa del organismo.

Rato ha recalcado que en el casi año y medio que estuvo al frente de Bankia, nunca tuvo constancia de que el Banco de España dudase de los "trabajos técnicos" realizados por la entidad.

La primera parte del interrogatorio ha girado en torno al proceso de integración de las siete cajas de ahorro que dieron lugar a Bankia, Bancaja, Caja de Canarias, Caja Ávila, Caixa Laietana, las de Segovia y La Rioja, y Caja Madrid, de la cual fue presidente desde enero de 2010, y al que acudió "exclusivamente" para tener capital, al no existir otra alternativa.