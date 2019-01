Llega el CES 2019: la industria tecnológica se lucirá con diez poderosos reclamos

Lo que pasa en Las Vegas no se queda en Las Vegas. Ni mucho menos. Lo que durante esta semana se verá en el Consumer Electronics Show (CES) trascenderá globalmente a lo largo del año.

Así ocurre desde hace más de medio siglo, con el reto de marcar el camino a la industria tecnológica global. Como es tradición, las principales compañías del sector eclipsarán a lo casinos de la ciudad de Nevada para exhibir las apuestas y novedades que muy pronto formarán parte de la vida de los habitantes del Primer Mundo. La ausencia de Apple, habitual en este y en cualquier tipo de eventos ajenos a Cupertino, dejó de ser sorpresa hace décadas.

Desde hace casi doce meses ya confirmaron asistencia más de 4.400 empresas de todos los rincones del planeta, que intentarán captar la atención de cerca de 200.000 congresistas en los 250.000 metros cuadrados de recinto expositivo.

En esta ocasión, los analistas apuntan una decena de asuntos de obligado cumplimiento, que compartirán espacio con centenares de propuestas tecnológicas de los más diversos signos y procedencias. La inteligencia artificial, la seguridad y protección de los datos personales, el iHealth (salud), el 5G, el IoT (Internet de las cosas), el reconocimiento de voz natural, los televisores de 8K, los coches autónomos y blockchain acapararán los focos de la feria. Pero también habrá ocasión para fijarse en las pantallas flexibles y paneles transparentes y electrodomésticos inteligentes, sin que falten las clásicas presentaciones sobre procesadores, ordenadores, tabletas o smartphone.

Los drones, chatbots, hogar conectado atraparán la atención ante una invasión de wereables que pondrá a prueba la capacidad de asombro. También las nuevas realidades (aumentada, virtual e inmersiva) ayudarán a todo tipo de empresas en sus procesos de transformación digital. Todo apunta a que la rivalidad entre EEUU y China en asuntos tecnológicos rebajará la tensión de las últimas semanas para rendirse ante el poder de la innovación, venga de donde venga.

1. Inteligencia artificial (IA). Es la reina de la feria. Cualquier novedad digna de mención se pliega a los dictados de la tecnología cognitiva, siempre conectada a la nube y capaz de identificar el lenguaje natural. Samsung, por ejemplo, presentará ocho proyectos de IA, desarrollados con la ayuda del programa C-Lab (Creative Lab). Además de sus te-levisores, el gigante surcoreano propone servicios de publicidad virtual en vídeo, junto con otros de grabación sonido y vídeo, así como análisis de noticias, producción de perfumes, luces o sonidos personalizados

2. Seguridad. Cualquier dispositivo conectado debe estar protegido ante cualquier amenaza o ataque. Eso también incluye la protección de los datos personales, que tanto daño han causado durante el año pasado a los gigantes del sector. Baste recordar que un simple termómetro de una pecera, conectado al WiFi de un casino londinense, permitió atacar el sistema, con cuantiosos daños económicos y reputacionales. Ese ejemplo ha calado profundamente en toda la industria. No hay tregua en asuntos de ciberseguridad. La firma presumirá con su HomeScout, una solución para el hogar que controla los dispositivos y el tráfico IP garantizando la privacidad, seguridad y controles parentales inteligentes continuos.

3. Robótica. Los robots forman parte de la normalidad de las personas desde hace muchos años y la tendencia promete acelerarse durante este año. No descansan, no duermen, siempre rinden al 100 por cien y no pagan impuestos. Los chatbots lograrán el próximo año que el 85 por ciento de las interacciones con los clientes se gestionen sin la presencia de un ser humano, según cifras de la consultora Gartner. Entre los robots que atraerán los flashes del CES se encuentra Lovot, un muñeco de la startup japonesa Groove X que promete acabar con la soledad de sus usuarios. La firma Zoetic AI presentará su Kiki, otro muñeco para colocar sobre la mesa y convertirse en destino de carantoñas. Con los anteriores convivirán las nuevas generaciones de muñecos de sexo, ahora enriquecidos con inteligencia artificial.

4. Salud. Es lo que importa, Ahora y siempre. Las compañías tecnológicas más clarividentes lucirán músculo con sus aportaciones en iHealth. Los wereables y sensores encuentran pleno sentido en favor de la prevención de anomalías. El CES promete convertir esta prioridad en el centro de gran parte de sus propuestas, con decenas de conferencias y presentaciones. Los visitantes del CES no deberían perderse el Baby Scan, un dispositivo que permite a las embarazadas realizarse ecografías caseras a través de ultrasonido casero en 2D y 3D y así observar la evolución del bebé desde cualquier móvil o tableta o el propio televisor.

5. Telefonía 5G. La nueva banda ancha móvil ya está al alcance de cualquier ciudadano estadounidense, con los principales operadores de aquel país comprometidos hasta la médula. A lo largo del año se extenderá esta tecnología en todo el mundo con conexiones superveloces, seguras y capaces de atender las demandas de miles de dispositivos de forma concurrente. La latencia (el tiempo de respuesta de la red) se reducirá hasta casi el milisegundo, lo que permitirá nuevos usos en asuntos de telemedicina, conducción autónoma y videojuegos. Según desvela el MIT Technology Review proliferan las empresas que consideran la instalación de redes 5G privadas en vez de optar por las conexiones WiFi.

6. Objetos conectados. Todo, absolutamente todo, es susceptible de incorporar conectividad. Para alegría de las telecos y de los fabricantes de microprocesadores, los expositores del CES lucirán su creatividad con infinidad de productos dotados de inteligencia. La mayor parte de las aportaciones tienen el hogar como campo de operaciones. Ante esta tendencia imparable, el CES acogerá a numerosos ejemplos de domótica en el que los utensilios de cualquier vivienda, equipados con sensores, hablarán a todas horas entre sí.

7. Altavoces inteligentes. Ya fueron la sensación el año pasado y prevén mantener el nivel durante 2019. A las referencias del sector (Google, Amazon, Apple) se unirán multitud de compañías, cada cual con sus respectivos dispositivos permanentemente co-nectados a la nube. Entre ellos se encuentra la compañía Archos, con sus altavoces Mate 5 y Mate 7 (de 129 y 149 euros, respectivamente) diseñados para funcionar e movilidad, gracias a su batería de 3.000 mAh, sin necesidad de conexión permanente a la co-rriente eléctrica. La compañía Bosh explorará el mercado de los asistentes inteligentes para incorporarlos en frigoríficos (equipados con cámaras interiores, capaces de identificar los alimentos), junto con espejos, lámparas y duchas asistidas por voz.

8. Televisiones 8K. El año pasado ya fueron una de las estrellas de la feria por lo que en esta edición llega el momento de su confirmación. En espera de que los productores de contenidos se animen con el formato televisivo, los fabricantes exploran paneles enrollable y plegables. También incorporan la inteligencia artificial para ofrecer imágenes en 8K a golpe de catálogo e incorporan los asistentes voz como Alexa o Google Assistant a los mandos a distancia. Los nuevos equipos ya estarán equipados con cables HDMI 2.1, tecnología capaz de preservar la calidad y el ancho de banda de 8K. Tanto LG como Samsung llevarán la voz cantante en una feria que pondrá de largo las nuevas generaciones del Alpha 9 de la primera y las nuevas ofertas de Frame y Serif TV de la segunda. Tal y como avanza la tecnología, los televisores de 16K no se harán esperar, por lo que podrían aparecer prototipos en el próximo año.

9. Coches autónomos. Los fabricantes de automóviles ganan presencia en una feria tecnológica con vehículos que son auténticos ordenadores con ruedas. Los paneles conquistan el equipamiento interior y la electrificación de los propulsores. No se entiende el futuro de cualquier otra forma. BMW, Honda, Kia, Ford, Mercedes y Nissan prometen sorprender con sus prototipos de coches capaces de circular sin el concurso del conductor.

10. Blockchain. La tecnología de cadena de bloques protagonizará numerosas conferencias en el CES. El primer día de la feria participará Jack Cutts, director de Business Intelligence and Research Consumer Tech-nology Association, con la ponencia Blockchain y publicidad, posibilidades y realidades. El día siguiente será el turno del, denominado, Gran Cryptodebate.