¿Por qué los consumidores chinos están comprando menos iPhones?

La multinacional estadounidense Apple revisó ayer a la baja sus expectativas de ingresos para el primer trimestre del año fiscal 2019 a causa, fundamentalmente, de unas ventas del iPhone inferiores a las esperadas y la desaceleración económica en China.

La desaceleración económica de China podría estar lastrando el crecimiento de la renta disponible de los consumidores. Además, unas expectativas económicas menos positivas suelen retrasar las decisiones de compra, lo que podría estar jugando en contra de Apple. La guerra comercial entre EEUU y China no ayuda a que la imagen de las empresas americanas sea buena dentro del gigante asiático.

La estudiante de Shanghái Xu Yechuyi quería comprar un nuevo iPhone el año pasado, pero no podía pagar uno de la tienda de Apple, de modo que optó por un iPhone 6S usado y con tres años de antigüedad por menos de un tercio del precio de uno nuevo.

La compra convirtió a Xu, de 22 años, en una de muchos consumidores que, por un tema de ahorro de costes, han optado por el creciente mercado de dispositivos de segunda mano.

"Creo que existe una demanda real para este tipo de mercado de segunda mano de consumidores menos pudientes, como yo", comenta Xu.

La tendencia de buscar aparatos usados se suma a los desafíos que enfrenta Apple en el mayor mercado mundial de smartphones, donde ha estado perdiendo terreno desde hace tiempo ante fabricantes locales de dispositivos de alta gama y que son más competitivos por precio, como el líder de mercado Huawei.

Las ventas de los primeros iPhones en China en 2009 generaron ganancias récord para Apple. Sin embargo, el lanzamiento el año pasado de su teléfono más caro hasta la fecha -con un precio de venta de 9.599 yuanes (1.397 dólares)- coincidió con la desaceleración económica y del mercado de smartphones.

La guerra comercial no ayuda

Además, el deterioro de las relaciones comerciales entre China y Estados Unidos ha fortalecido el respaldo de los chinos hacia marcas locales.

Las decepcionantes ventas del iPhone en China llevaron a Apple el miércoles a reducir su previsión de ingresos trimestrales por primera vez en más de una década, lo que ha golpeado con fuerza sus acciones y las de sus proveedores. El consejero delegado de la compañía, Tim Cook, responsabilizó a la guerra comercial y a la economía global.

"No previmos la magnitud de la desaceleración económica, particularmente en China", comentó Cook. Varias grandes empresas de tecnología chinas también han reducido sus pronósticos en el último año, incluyendo a la empresa de comercio electrónico Alibaba Group Holding Ltd y al proveedor de búsquedas en internet Baidu Inc, que han citado el impacto de la guerra comercial con Estados Unidos.

En momentos en que cae la confianza de los consumidores y la economía sigue desacelerándose, analistas dicen que el mercado para teléfonos avanzados usados sólo puede crecer. La empresa china iiMedia Research proyecta 144 millones de usuarios de teléfonos de segunda mano en 2019, un incremento de 33% respecto al año pasado.

El jueves, el popular sitio de microblogs Weibo atribuyó principalmente al precio la caída de las ventas del iPhone, que fue una vez un símbolo de estatus. Algunos comentarios incluso tenían un cariz patriótico.

"Sólo los tontos compran iPhones caros. La gente cuerda compra Huawei baratos y de gran calidad", asegura un usuario en un comentario que recibió cientos de 'me gusta'. "¡Respalden a las marcas chinas!", agregó.

Con todo este duro contexto, Goldman Sachs ha asegurado que ve la posibilidad de que Apple tenga que volver a revisar a la baja sus previsiones de ingresos en función de cómo evolucione la demanda de sus productos en China en 2019, por lo que ha recortado el precio objetivo hasta los 140 dólares desde los 182 en los que estaba situado.