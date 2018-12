Los tripulantes de Ryanair harán tres días a la huelga después de Año Nuevo

Los tripulantes de cabina (TCP) de Ryanair irán tres días a la huelga en la primera quincena de enero. Tras varios días de intensas negociaciones en la sede del Ministerio de Trabajo, la aerolínea de bajo coste se demarcó ayer por la noche del preacuerdo alcanzado entre las partes e introdujo una serie de cláusulas que han llevado a los representantes de los trabajadores a romper las conversaciones y movilizarse para tratar de paralizar la operación de la compañía en nuestro país en la recta final de las Navidades, uno de los periodo de más actividad.

No en vano, Ryanair anunció a principios de mes que va a transportar 10 millones de clientes entre el 22 de diciembre y el 8 de enero de 2019 y operará unos 2.100 vuelo diarios (excepto el 25 que la firma cierra). El plan de los sindicatos es celebrar las jornadas de huelga de forma espaciada entre el 1 y el 15 de enero. Las fechas se comunicarán oficialmente el martes: el día de Navidad.

La tensión entre los tripulantes de cabina de Ryanair y la dirección de la compañía se disparó ayer por la noche después de que Eddy Wilson, director de recursos humanos de Ryanair, introdujera una serie de cambios al texto pactado con la Dirección General de Trabajo (DGT), los abogados de la propia low cost y los sindicatos Sitpla y USO, y lanzara un ultimátum a los empleados para que aceptaran la nueva versión: o pacto el 11 de enero o "tomaremos decisiones". Es decir, que reducirán flota de cara al verano.

La reacción de los sindicatos fue devolver el ultimátum: o respaldo al preacuerdo antes de las 15.00 horas de hoy o huelga. Pasado el plazo, la compañía no se ha pronunciado por los que los representantes de los trabajadores ya están preparados para registrar la convocatoria de huelga esta tarde-noche. La compañía no se ha pronunciado ni sobre el ultimátum ni las nuevas movilizaciones.

En la pasada huelga del 28 de septiembre, el ministerio de Fomento estableció unos servicios mínimos de entre el 35 y el 59% de los vuelos en función de si tenían o no alternativa de transporte superior a cinco horas.

¿Dónde chocan las partes?

Los trabajadores y la empresa han chocado en el futuro de las agencias de contratación temporal de tripulantes: Crewlink y Workforce. Y es que, aunque Ryanair ha aceptado eliminarlas en España, tras la exigencia de Trabajo y los sindicatos, se niega a hacerlo antes de tres años. Un plazo demasiado largo para el Ministerio, que ha fijado un plazo de dos años, y los representantes, que reducen el plazo al año.

A su vez, la low cost ha exigido que los empleados de las agencias, que en España son unos 1.000, pasen a estar directamente contratados por la firma sin respetar la antigüedad y se niega a fijar un calendario de traspaso de los empleados que actualmente trabajan para la firma. Sitpla y USO exigen que al menos sean 400 en 2019, pero Ryanair no se quiere comprometer. "No podemos dejar en el aire el futuro de la mitad de los TCP durante tres ni permitir que no se respete la antigüedad de los mismos", sentencian los representantes de los trabajadores que no temen que la compañía reduzca aviones. "Es una amenaza sin fundamento. El sector sigue creciendo y contratando TCP, que se siguen yendo de Ryanair a otras firmas como Air Europa o easyJet", sentencian.

Un punto en el que sí que están todos de acuerdo es que todos lo TCP pasarán a tener contratos españoles a partir de febrero de 2019, cumpliendo con todas las exigencias.

Nuevas rutas en España

Paralelamente a la convocatoria de la huelga por parte de los tripulantes, y sin haberse puesto en contacto con ellos para desatascar la situación, Ryanair ha lanzado una oferta de billetes a 9,99 euros y ha comunicado la apertura de tres rutas en España: Almería-Milán y Madríd-Milán y Vigo-Londres. La ruta desde Madrid será diaria y las de Vigo y Almería serán dos veces a la semana. Todas arrancará en abril de 2019, en la temporada de verano.

"Para celebrarlo, hemos lanzado una oferta de asientos desde tan sólo 9,99 euros para viajar hasta marzo de 2019. Esta oferta estará disponible hasta la medianoche del lunes, 24 de diciembre, a través de la página web Ryanair.com", informa la firma.