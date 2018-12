Iberia deja de cancelar el vuelo de vuelta si se pierde el de ida pero podrá cobrar recargo

Iberia ha dejado de cancelar el vuelo de vuelta si el viajero pierde de el de ida, tal y como le obliga el Tribunal Supremo, aunque ajustará el precio del billete de regreso o enlace para compensar la diferencia de tarifa existente entre comprar un ida y vuelta y un solo trayecto. "Se ajustará el precio del billete a la tarifa vigente ese día para un sólo viaje, por lo que puede ser al alza o a la baja", explica Luis Gallego, presidente de Iberia, en un encuentro con periodistas.

Generalmente es más caro adquirir los trayectos por separado que en conjunto, sobre todo en el largo radio, por lo que la compañía cobrarña un recargo al pasajero. Por ejemplo, la página web de Iberia sólo ofrece una tarifa flexible de 3.721 euros para volar de Madrid a México el 25 de enero si sólo se quiere comprar el billete ida. En cambio, si se opta por adquirir también la vuelta, el precio por trayecto baja hasta los casi 500 euros. Si se quiere ir a Londres, Iberia ofrece vuelos de ida por 45 euros en una combinación con la vuelta mientras que si sólo se quiere adquirir un trayecto, la opción más barata es 65 euros.

La aerolínea de bandera española todavía está redactando las nuevas cláusulas por lo que de momento no se aplicará ningún tipo de recargo o ajuste en los billetes. Lo que si que ha entrado ya en vigor es la decisión de dejar de anular los billetes de regreso o conexión si se pierde el de ida. Con esta medida Iberia acata una sentencia del Tribunal Superior que ha declarado abusivas varias cláusulas incluidas en sus billetes que, entre otras cosas, eximían a la compañía aérea de cualquier responsabilidad en caso de pérdida de un enlace o le permitía cancelar trayectos adquiridos en caso de no utilización de alguno de ellos, por ejemplo, en un vuelo de ida y vuelta.

La compañía que preside Gallego asegura que lo primero es respetar las decisiones judiciales pero explica que es una practica muy extendida en el sector, sobre todo en las compañías transoceánicas. Por ejemplo, la norteamericana Delta también la aplica en sus rutas. Sin embargo, hay otras firmas de corto radio y bajo coste como Vueling, también del grupo IAG, que no tienen penalizaciones por no acudir a la puerta de embarque por lo que se puede usar el billete de vuelta sin penalización.

En este punto, Marco Sansavini director del área general Comercial y de Clientes de la compañía, explicó que esta medida de cancelar el billete entero cuando no se usaba alguno de los trayectos se impuso para evitar que los viajeros compraran los trayectos con conexiones, que pueden ser más baratos, y que sólo usaran el directo, que es más caro. Puso como ejemplo un Valencia-Madrid-Buenos Aires, que es más barato que comprar directamente el Madrid-Buenos Aires. "Desde hace mucho tiempo los precios de los billetes no están ligados a la distancia, si no a la oferta y la demanda. A menos demanda, más barato", explicó Sansavini.

Pérdida de liderazgo

Más allá de la sentencia del Supremo, que podría afectar a otras aerolíneas españolas, Iberia va a cerrar un año con muchas alegrías y alguna pena. Entre los pros destaca el crecimiento del 7% registrado en 2018, el mantenimiento de los ingresos pese a la mayor oferta y la firma del convenio colectivo con los pilotos.

Entre los contras está la perdida del liderazgo en puntualidad tras dos años siendo la primera del mundo y la compra de gran parte de las coberturas de combustible cuando el petróleo estaba en 80 dólares (ahora ronda los 60 dólares). Gallego achacó a la congestión del espacio aéreo y la falta de controladores la pérdida de liderazgo en la puntualidad y esperó cerrar el año entre las primeras de Europa. En noviembre, Iberia ha sido la séptima más puntual con el 16,4% de los vuelos retrasados según FlightStats.

De cara a 2019 Iberia afronta varios retos, como la inestabilidad política en América Latina, su principal mercado, y los vaivenes del petróleo, pero aún así va a crecer a un ritmo del 6% con la apertura de nuevas rutas en Europa y el aumento de las frecuencias en México, Quito, Bogotá, Montevideo y otros países de América Latina. Así, van a recibir cinco nuevos A-320 neo de medio radio y 4 o 5 A-350. Entre los nuevos destinos, la compañía va a empezar a volar a Noruega (Oslo y Bergen) este verano, recrudeciendo la pugna con Norwegian que ha entrado de lleno en su principal negocio con los vuelos entre Barajas y EEUU.