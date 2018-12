El precio de la vivienda subirá otro 5% en 2019, según Neinor Homes

El precio de la vivienda se incrementará alrededor de un cinco por ciento el próximo año. Así lo estima Juan Velayos, consejero delegado de Neinor Homes, que apunta que a lo largo de este ejercicio ya han crecido entre el 7% y 8%.

Según explica Velayos el menor incremento se deberá en parte a que mercados como Madrid y Barcelona van a tener un menor peso en el computo total de operaciones debido a la escasez de suelo disponible para edificar.

Este es precisamente uno de los principales problemas que identifica el directivo en el sector. "Debería de haber sueño finalista disponibles para atender la demanda de unas 150.000 viviendas, que es lo que necesita España actualmente. Sin embargo, ahora se están generando unas 100.000 unidades. El problema no es que atiendas la demanda puntual de un año, debe ser algo a largo plazo", explica Velayos.

El consejero delegado de Neinor Homes aclara que a pesar del incremento de precios no se puede hablar de burbuja en la vivienda. "Burbuja era cuando se hacían 600.0000 viviendas que no necesitaba nadie".

"Debemos evitar ligar precio y burbuja. Los precios seguirán subiendo porque no hay oferta y los políticos no lo quieren entender. Mientras no haya suelo no habrá oferta", así puntualiza que la situación crítica se da cuando "el sistema esté tan sobreapalancado como para no soportar un cambio de ciclo. Además ahora mismo no hay un acceso al crédito irreflexivo y los precios no suben por que se estén descontando expectativas futuras".

Buen año para el inmobiliario

El directivo augura que 2019 será un buen año para el sector, si bien reconoce que "las incertidumbres políticas y macroeconómicas están empezando a afectar un poco a la confianza del comprador de vivienda, y este es precisamente un factor clave a la hora de llevar a cabo la compra".

Velayos también reivindica el papel de las hipotecas "frente a políticas populistas" al asegurar que "la hipoteca ha hecho mucho bien al país".

"La hipoteca es un instrumento clave y ha funcionado con mucho éxito, con sus aspectos a mejorar, y todo que sea mejorar la seguridad jurídica será bueno", defiende.

"Cuando se hacen políticas populistas hay que recordar lo importante que la hipoteca es para el país. Espero que los bancos sigan aguantando pacientemente los órdagos que les lanzan".

Neinor Homes tiene actualmente en marcha, en sus distintas fases un total de ochenta promociones de vivienda repartidas por el país, de las que 65, que suman 7.000 viviendas, están actualmente en comercialización.