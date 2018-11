Trump estudia suprimir las ayudas a General Motors tras el anuncio de cierre de cuatro plantas en EEUU

El presidente de EEUU, Donald Trump, ha advertido de que su administración estudia eliminar todos los subsidios concedidos a General Motors, después de que la compañía anunciase su intención de cerrar cuatro plantas en Ohio, Michigan (dos) y Maryland.

"Muy decepcionado con General Motors y su consejera delegada, Mary Barra, por cerrar plantas en Ohio, Michigan y Maryland. Nada está siendo cerrado en México y China. ¡Los Estados Unidos salvaron a General Motors, y estas son las GRACIAS que recibimos!", reprochó el mandatario al grupo automovilístico en Twitter.

