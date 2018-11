La Fiscalía abre la puerta a ampliar el número de acusados en el juicio a Bankia

La fiscal Anticorrupción, Carmen Launa, abre la puerta a ampliar el número de acusados en el caso Bankia. Launa, primera de las partes en exponer las cuestiones previas en el juicio de Bankia que ha comenzado hoy, aseguró que el juicio va a terminar de "cristalizar" cuál es el proceso penal que se discute por lo que, al final del mismo, podría modificar sus conclusiones.

De momento, Anticorrupción, sólo mantiene acusados por estafa a los inversores a cuatro de los 35 procesados: Rodrigo Rato; el exvicepresidente, José Luis Olivas; el exconsejero delegado, Francisco Verdú, y el exconsejero, José Manuel Fernández Norniella.

Sin embargo, la fiscal ha abierto la puerta a incluir el delito de falsedad contable por los estados financieros de la entidad de 2011 realizados en 2012, abriendo la puerta al endurecimiento de las penas y la ampliación de los acusados, entre los que también podría estar la propia Bankia.

"Las cuentas que elaboró la entidad de 2011 en el año 2012 podrían ser subsumibles por un delito falsedad contable lo que podría afectar a aquellas personas que han dirigido dichas responsabilidad", aseguró. Launa, no obstante, remarcó que su posición final no llegaría hasta el final del juicio oral.

La Fiscalía cierra así la puerta a que el resto de los 31 acusados no se puedan acoger a la doctrina Botín, tal y como habían manifestado algunas partes. Este criterio, que estableció el Tribunal Supremo en una sentencia de 2007, consiste en que una persona física o jurídica no puede ser juzgada si no hay acusación por parte de la Fiscalía y la Abogacía del Estado, pese a que haya acusación popular, puesto que esta quedaría deslegitimada.