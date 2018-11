Bankia buscará acogerse a la 'doctrina Botín' en el juicio por su salida a bolsa

Bankia y su matriz BFA afrontan el juicio por la salida a bolsa de la entidad, que comienza el próximo lunes 26, con el objetivo de acogerse a la doctrina Botín. Este criterio consiste en que una persona física o jurídica no puede ser juzgada si no hay acusación por parte de la Fiscalía y la Abogacía del Estado (como es el caso), pese a que haya acusación popular. En la causa por los presuntos delitos de falsedad de cuentas y estafa a los inversores están imputados Bankia, BFA, Deloitte y 33 exdirectivos del banco, entre ellos el expresidente, Rodrigo Rato.

De ellos, la Fiscalía solo acusa al propio Rato y a los exdirectivos José Manuel Fernández Norniella, José Luis Olivas y Francisco Verdú. El resto de los afectados están acusados por los demandantes populares (Adicae, Aemec, CIC, CGT o 15MpaRato) y los particulares, es decir, ciudadanos que invirtieron en la salida a bolsa y perdieron dinero. No obstante, el banco ya ha compensado a unos 1.100 inversores afectados, quedando tan solo 168 personas que no han acudido al banco a reclamar su dinero. No obstante, la entidad tiene consignados en una cuenta dos millones de euros para que lo puedan recuperar cuando lo deseen.

Por otro lado, según fuentes cercanas al caso, algunas de las acusaciones populares no cuentan con los poderes judiciales para representar a los perjudicados, ni tienen datos de todos sus representados.

Entre los más de 50 testigos del juicio destacan la directora gerente del FMI, Christine Lagarde, y el exministro de Economía Luis de Guindos

Rodrigo Rato, en la cárcel desde el pasado 25 de octubre para cumplir 2,5 años por las tarjetas black, es el que afronta la mayor petición de pena, de cinco años de cárcel.

El juicio comenzará el próximo lunes con las cuestiones previas de todos los abogados, que durarán dos semanas. Después, el proceso se paralizará por las fechas navideñas y se retomará el 8 de enero con las declaraciones de los acusados, hasta el 26 de junio. Entre los encausados también están el exministro de Interior, Ángel Acebes, y cinco exconsejeros de Bankia ya en prisión por las black. Entre los más de 50 testigos del juicio destacan la directora gerente del FMI, Christine Lagarde, el exministro de Economía Luis de Guindos o el exgobernador del Banco de España Miguel Ángel Fernández Ordóñez.