Renault ya vale menos en bolsa que su caja y su posición en Daimler y Nissan

Tras la detención en Japón y posterior despido del que fuera presidente y Renault y de la alianza con Nissan y Mitsubishi, Carlos Ghosn, las acciones de la compañía francesa han estado en el ojo del huracán. Las autoridades niponas detuvieron al ejecutivo por incumplir, presuntamente, la ley fiscal del país al ocultar algunas cifras de su sueldo. Algo que no ha gustado al mercado y que ha provocado un descenso en sus títulos cercano al 10% en dos días.

Renault ha llegado a perder casi 2.000 millones de capitalización bursátil desde el suceso. Incluso algunos analistas como Norddeutsche Landesbank han retirado la recomendación de compra que otorgaban a sus títulos antes del escándalo, deteriorando así el consejo medio que el consenso de mercado emite sobre ella. Pese a todo, la firma sigue estando en la lista de la compra de muchos analistas e inversores. Prueba de ello es que incluso uno de los gestores españoles más reconocidos, Francisco García Paramés, también la tiene en cartera.

Para el fundador de Cobas, la automovilística sigue teniendo mucho valor, incluso aunque se rompiera el acuerdo con Nissan, hasta el punto de que podría "salir gratis" por valoración al precio que cotiza actualmente, ofreciendo exposición al crecimiento global. Y es que el valor de la participación de Renault en Daimler y Nissan (valoradas, respectivamente, en 1.670 millones y 13.760 millones de euros a precios de mercado), sumado a su estado actual de tesorería -estimado en unos 3.300 millones para 2018- suma 18.371 millones de euros, más que la actual capitalización bursátil de la firma, que ronda los 17.000 millones. Todo ello ha provocado que su PER (veces que el beneficio está recogido en el precio de la acción) se haya visto reducido a las 4 veces, su nivel más bajo de los últimos ejercicios. En este sentido, Paramés no es el único afectado por el desplome de los títulos de la firma francesa. Se trata de una de las compañías que desata el interés de gran parte de los protagonistas del mercado, incluidos los gestores value.

Según los datos recogidos desde Morningstar, los títulos de la automovilística gala están en la cartera de 3.500 fondos (incluidos sicavs y ETF). Y de todos ellos, 461 tienen pasaporte español. "Renault y Nissan tienen un plan de integración muy importante" como para que se pueda romper por este asunto, señalaba esta semana Paramés en la jornada sobre gestión activa de elEconomista. Aunque, eso sí, puso sobre la mesa la teoría de que "puede ser una jugada de los japoneses para que no se lleve a cabo la integración". Diogo Pimentel, analista de Magallanes Value Investors, destacó cómo la alianza con Nissan "sigue teniendo sentido".