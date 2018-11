Alcoa planta al Gobierno: Industria constata la falta de voluntad negociadora ante el cierre de plantas en A Coruña y Avilés

Plantón al Gobierno. Alcoa no se ha presentado a la mesa de trabajo que tuvo lugar el miércoles en Madrid -convocada por el Gobierno central- con motivo del cierre de las plantas del gigante siderúrgico en A Coruña y Avilés y el posterior ERE que expira a finales de este mes.

De esta manera, el Ministerio de Industria ha constatado la nula voluntad negociadora de Alcoa en la búsqueda de soluciones a la situación de sus plantas. Asimismo ha ratificado "el absoluto compromiso de las Administraciones Públicas, UGT y CCOO para trabajar por el futuro industrial de las plantas".

Los responsables de Alcoa justifican su ausencia de la mesa de trabajo porque "el Gobierno nacional no aporta nada y no va a solucionar nada".

Esta explicación ha sido ofrecida por los responsables de la multinacional aluminera a los miembros del comité de empresa de la planta de Avilés, ya que los de A Coruña no asisten a estas reuniones, en el marco de un encuentro dentro del periodo de consultas del Expediente de Regulación de Empleo abierto por la empresa que expirará el 30 de noviembre.

"La compañía justificó que era una mesa política y no técnica donde no se iba a resolver nada"

"La compañía se justificó de la ausencia de la reunión de ayer, porque era una mesa política y no técnica donde no se iba a resolver nada. Nos parece actuar de mala fe por parte de la empresa, porque nosotros sólo queremos discutir la viabilidad de las plantas y el gobierno estatal debe ser el interlocutor", ha comentado el vicepresidente del comité de empresa, Daniel Cuartas, en declaraciones a Europa Press.

En cuanto a la reunión, Alcoa sigue enrocada en no paralizar el ERE, pero "han dejado la puerta abierta a ampliar el periodo de consultas", ha señalado Cuartas. Los representantes de los trabajadores han pedido a los responsables de la empresa, que "se quiten fechas que crean inquietud entre los trabajadores, y se abra una negociación para hablar de viabilidad, no de despidos", ha añadido el representante del Comité.

Respecto a la actuación del gobierno estatal en este asunto, el comité de empresa tienen claro lo que tienen que hacer. "Desde Trabajo nos transmiten que con la legislación actual no pueden echar para atrás el ERE, pero sabemos que el gobierno puede hacer un decreto ley, como hacen para otras cosas, e intervenir directamente para eliminar el expediente de regulación de empleo. Está en sus manos", ha explicado Daniel Cuartas.

Alcoa asegura que no ha recibido ofertas de compra por ninguna de las dos plantas

La empresa les ha transmitido que "no han recibido ofertas" de compra por ninguna de las dos plantas, aunque desde el comité de empresa desconfían. "Es surreralista que digan que el gobierno no puede solucionar nada, ni aportar nada, y el ministerio hable de posibles compradores, pero no se quieran sentar con ellos", ha resaltado Daniel Cuartas.

El próximo lunes a las 15.00 horas tendrá lugar la siguiente reunión entre comité de empresa y multinacional dentro del periodo de consultas en Madrid. "Esperamos en estos días movimientos del gobierno de la nación, que el lunes la empresa quite plazos y se siente a negociar una viabilidad para las plantas de Avilés y Coruña", ha finalizado el vicepresidente del Comité.