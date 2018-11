Lisboa celebra esta noche la gala de la Guía Michelin 2019

Lisboa ha sido elegida para acoger esta noche la presentación de la Guía Michelin 2019 para España y Portugal, en una gala que por primera vez se celebra fuera de nuestra de nuestro país y que tendrá lugar en el recinto para eventos Pavilhão Carlos Lopes.

Desde hace unos años, la edición anual de la Guía Michelin se presenta en una ciudad distinta y son muchas las que optan a acoger este evento que se ha celebrado ya en Madrid, Bilbao, Marbella (Málaga), Santiago de Compostela y el pasado año en Tenerife. Pero en esta edición, los responsables de la prestigiosa publicación de Michelin (con más de 100 años de historia) han decidido apostar por la capital portuguesa para celebrar el décimo aniversario de la Gala, convertida ya en el referente para el sector de la gastronomía.

Lo cierto es que Lisboa es única por su ubicación, historia y sobre todo por su calidad de vida. Una riqueza que se refleja también en su gastronomía, donde su cocina se caracteriza por la tradición y el mestizaje. Asimismo, sus restaurantes han sabido aprovechar los excelentes productos locales perpetuados en las recetas tradicionales o reinventándolas.

Además del país anfitrión de la gala, este año también cambia el maestro de ceremonias por Gwendal Poullennec, director internacional de las Guías Michelin (un total de 32 ediciones) desde el mes de septiembre, en sustitución del titular anterior, Michael Ellis.

Y por fin, esta noche se dará a conocer la decisión del equipo de inspectores españoles de la Guía, un total de 12, que a lo largo de los últimos meses han evaluado gastronómicamente los distintos restaurantes españoles y portugueses. No olvidemos que esta brillante distinción, la asignación de estrellas, se otorga siempre a un restaurante, no a un cocinero. Solo juzgan la calidad de la cocina, atendiendo a criterios como la selección de productos, creatividad, dominio del punto de cocción y sabores, la relación calidad-precio y la regularidad.

De lo que no hay ninguna duda es de que el Pavilhão Carlos Lopes de Lisboa brillará y mucho, y se desvelarán los secretos de la edición 2019, ampliará el firmamento de los actuales 218 espacios con estrella que la lucen en España y Portugal (de los que 195 corresponden a España).

Además de los galardonados con estrellas Michelin, el evento contará con la presencia de cocineros 'Bib Gourmand' (distinción a la mejor relación calidad-precio) y 'Plato Michelin' (cocina de calidad), dando así visibilidad a todas las categorías de la selección.

En la exclusiva cena de gala se podrán degustar las creaciones de los siete restaurantes con estrella de la región de Lisboa: Fortaleza do Guincho (Cascais / Praia do Guincho), Alma (Lisboa), Eleven (Lisboa), Feitoria (Lisboa), Loco (Lisboa), Lab by Sergi Arola (Sintra), todos ellos con 1 estrella Michelin, y Belcanto (Lisboa, 2 estrellas MICHELIN), cuyo chef, José Avillez, será el coordinador de la gran fiesta culinaria.