La dirección de La Naval de Sestao presentará el lunes el ERE de extinción para toda la plantilla

La dirección de La Naval de Sestao (Vizcaya) presentará este lunes el ERE de extinción para toda la plantilla y se abrirá el periodo de consultas, según ha comunicado a los representantes del comité del astillero el administrador concursal.

La formalización de la presentación del ERE de extinción para los cerca de 180 trabajadores fijos llegará de esta forma antes de la finalización de octubre, tal y como el pasado día 10 la dirección había anunciado a los trabajadores que haría, y que "retiraría" solo en caso de que surgiera un inversor durante el periodo de consultas con los trabajadores y la tramitación procesal del expediente.

Asimismo, según han informado a Europa Press fuentes del comité, la consejera de Desarrollo Económico y Competitividad, Arantxa Tapia, mantendrá con los representantes de la plantilla una nueva reunión este miércoles en la sede de la SPRI en Bilbao. El anterior encuentro con la consejera tuvo lugar el pasado 27 de septiembre.

Según las fuentes consultadas, las conversaciones con el armador holandés Van Oord "se han intensificado" en las últimas semanas para tratar de convencer al constructor de que concluya la draga Alexia en el astillero de Sestao.

El comité ha expresado su convencimiento de que "si Van Oord tiene pensado hacer la draga, la va a hacer en Sestao, aunque, a estas alturas, no está tan claro que el armador no esté ya valorando que igual ya no le interesa ni siquiera hacer la draga", según han transmitido las fuentes sindicales consultadas.

En ese sentido, y a estas alturas del proceso concursal, con la draga paralizada en las gradas, "igual está sopesando que tras haber recuperado los 42 millones de la banca que depositó, y si tiene algún seguro que le cubra los alrededor de 30 millones en equipos que tiene aquí, decide retirarse, aunque si tiene pensado acabarla, la hará en La Naval, no en otro sitio", han indicado las mismas fuentes sindicales.

Por otro lado, la plantilla de La Naval se concentrará este jueves de 10:00 a 11:00 de la mañana ante la sede del PSE-EE en Bilbao, para protestar por la situación del astillero y en demanda de una solución viable para garantizar la continuidad de la actividad.