La declaración de Valdecañas como zona ZEPA podría no ser oficial, según afirma el abogado de los propietarios

Los propietarios y la Junta de Extremadura están preparando sus recursos para apelar el fallo que el Tribunal Superior de Justicia Extremadura ha realizado sobre la Isla Valdecañas, un auto donde se acuerda seguir adelante con la ejecución de la sentencia del Tribunal Supremo que ordena la demolición total del complejo turístico Marina Isla de Valdecañas. Cabe recordar que el propio TSJEX fue el primero que dijo que se debía de respetar lo ya construido.

El abogado de los propietarios, Luis Díaz Ambrona, ha destacado que en estos momentos se está preparando el recurso de amparo al Tribunal Constitucional y "analizando los documentos para formular el recurso de revisión" se ha visto como la declaración de ZEPA "formalmente no llegó a aprobarse", sólo se hizo una propuesta que no fue ni aprobada ni "publicada en el DOE", por lo que no existe una "declaración judicial", destacó el abogado.

Sobre este tema, la Junta de Extremadura está estudiando el recurso de casación, porque según declara José Manuel Jover, letrado General de la Junta de Extremadura y responsable del departamento que lleva la defensa jurídica del Gobierno extremeño, "hasta que no se sustancia no tiene firmeza".

Ambos letrados afirman que seguirán recurriendo hasta donde "haga falta" porque esta apuesta de desarrollo sostenible no sólo no atenta contra el medio ambiente sino que ha trabajado por dinamizar unos territorios que sin Valdecañas estaban vacíos.