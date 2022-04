El día que Bill Gates vivió el momento mas embarazoso de su carrera

Bill Gates, ya retirado de Microsoft a sus 66 años, es un referente para muchas personas por su éxito profesional y también su labor filantrópica. Pero, como todo el mundo, también tuvo momentos mejores y peores.

Y no, no nos referimos a la situación derivada de su reciente divorcio y las acusaciones que le han salpicado últimamente, si no a un momento más simpático pero también podría ser el más bochornoso al que se haya enfrentado un CEO de una gran empresa en la presentación en directo de su producto.

Fue en 1998, durante la -que iba a ser- flamante presentación de Windows 98. Ahí, en medio del escenario junto con un PC estaban Bill Gates y Chris Capossela, en director de marketing de Microsoft.

Capossela, visiblemente nervioso, intentaba conectar un escáner a un PC con Windows 98 mientras Gates miraba. La intención era demostrar las capacidades de conexión rápida del próximo sistema operativo. El resultado fue la conocida Pantalla Azul de la Muerte (BSoD) de Windows, y una sonora lamentación de Capossela.

La respuesta de Gates al pantallazo azul de la muerte

"Debe ser por eso por lo que todavía no estamos distribuyendo Windows 98", bromeó Gates.

Youtube Video

La pantalla azul hizo que el ordenador no respondiera en el evento en vivo. Gates hizo una pausa de unos segundos para arreglar el fallo y volver a arrancar el ordenador, mientras el público se reía en ese momento.

Bill Gates que estaba sonriendo en este incidente dijo en broma por la situación que esta debe ser la razón por la que no han lanzado el Windows 98. Bill Gates decidió seguir adelante, y Chris Capossela siguió también trabajando para Microsoft.

La Pantalla Azul de la Muerte todavía existe en la última versión del sistema operativo Windows 11.