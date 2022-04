Mil restaurantes ofrecerán un 50% de descuento hasta el mes de junio

El contexto inflacionista, justo cuando la hostelería empezaba a ver la luz al final del túnel de la pandemia, está empezando a causar estragos en el sector. Un 62% de los restaurantes encuestados por TheFork confirma que el impacto de la subida de los precios en su negocio está siendo superior al 10% y, como consecuencia, un 42% está pensando en modificar su oferta para hacer frente a la situación actual.

Por su parte, casi el 90% de los clientes siente ya en primera persona el impacto de la inflación y, aunque el 40% señala que seguirá saliendo de restaurantes con la misma frecuencia, un 75% lo hará buscando precios más ajustados.

Por este motivo, la plataforma de reservas lanza a partir de mañana y hasta el 5 de junio The Fork Festival, su iniciativa mundial para llevar a millones de clientes a los restaurantes. En esta edición, más de 1.000 restaurantes de todo el país ofrecerán descuentos del 50% a quienes reserven a través de la app.

Reservas en Semana Santa

La compañía busca de esta manera apoyar al sector hostelero atrayendo a más clientes a los restaurantes y manteniendo la dinámica positiva que se ha vivido esta Semana Santa, donde se ha experimentado un crecimiento de las reservas online de restaurantes del 29%, en comparación con el mismo periodo de 2019.

Según las estimaciones realizadas por la empresa, los restaurantes que participan en este tipo de promociones logran multiplicar sus reservas por tres, también entre semana, cuando cuesta mucho más tener el local lleno, y por 3,5 el número de nuevos clientes. Además, supone un empujón a su visibilidad, ya que se multiplican por ocho las visitas al perfil del restaurante en internet.

"En un contexto en el que la inflación afecta tanto a los consumidores como a los restaurantes, esta iniciativa es más importante que nunca: para los hosteleros, una mesa vacía sólo les genera costes (de servicio, de comida no consumida, de mantenimiento ), algo que ahora mismo no pueden asumir; mientras que los comensales ya no solo buscan disfrutar de la mejor gastronomía, si no hacerlo al mejor precio para cuidar su economía. Esta iniciativa supone un soplo de aire fresco para ambas partes, por lo que nos sentimos muy orgullosos de impulsarla de nuevo", comenta Sérgio Sequeira, consejero delegado de TheFork Iberia.