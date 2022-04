Musk, sobre la junta directiva de Twitter: "Sus intereses no están alineados con los accionistas"

La campaña de Elon Musk para hacerse con el control de Twitter continúa. Desde que diera a conocer su oferta de 43.000 millones de dólares, el hombre más rico del mundo ha publicado una serie de mensajes en esta red social para ganarse el apoyo de la opinión pública y hacer frente al plan de las "píldoras envenenadas" puesto en marcha por la plataforma. En el más reciente, el CEO de Tesla ha asegurado que "los intereses económicos del consejo de administración de Twitter no están alineados con los accionistas".

En concreto, este mensaje del multimillonario respondía a un tuit sobre el número de acciones que tienen los miembros del consejo de administración de la red social desde que su fundador, Jack Dorsey, abandonara la compañía a finales de noviembre del año pasado. Según Musk, " la junta directiva de Twitter no posee colectivamente casi ninguna acción", motivo por el cual no es posible que sus intereses sean los mismos que los de la red social.

Wow, with Jack departing, the Twitter board collectively owns almost no shares! Objectively, their economic interests are simply not aligned with shareholders.