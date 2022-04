Carl-Magnus Norden: "En Barcelona no hubiésemos podido producir tan rápido como en Austria"

Carl-Magnus Norden es el fundador y presidente ejecutivo de Volta Trucks, compañía sueca creada en 2017 y que el año pasado mostró su interés por ocupar parte de los terrenos en Nissan Barcelona.

¿Qué ha pasado para que Volta Trucks haya renunciado a producir sus vehículos en España?

En primer lugar, en la planta de Nissan en Barcelona hubo un proceso de licitación y fueron diferentes partes. No estábamos seguros de poder entrar en la planta de Nissan. Esto se debe a que, en primer lugar, teníamos que estar en el consorcio y después teníamos que ganar la licitación. Además, es muy importante para nosotros poder entrar en el mercado rápidamente, para asegurarnos de que podíamos tener un impacto en poco tiempo, y en este caso de la planta de Nissan no veíamos que pudiéramos ir tan rápido aquí como en Austria. La planta austriaca es una fábrica de camiones, lo que significa que hoy producen camiones para MAN. Y es que MAN está trasladando su producción a Polonia, eso significa que su producción está bajando y la nuestra está subiendo. Pero lo bueno de esa planta es que todo el material allí es para producir camiones, también la plantilla de la fábrica tiene más de 15 años de experiencia en la fabricación de camiones. Esta decisión fue más segura para nosotros, ya que pudimos entrar y empezar mucho más rápido, porque la planta de Nissan, como sabes, es una planta de automóviles, así que habríamos tenido que reconstruir mucho para poder producir camiones.

¿Qué motivó su negativa a producir en Nissan Barcelona?

Fue una cuestión de tiempo, para poder empezar a producir más rápido, pero al mismo tiempo, si soy sincero, fue una inversión menor, ya que no tuvimos que convertir la planta de automóviles en una planta de camiones. Ahora mismo estamos muy contentos en nuestra planta de Austria, la primera producción que haremos empezará a finales de este año. Pero, por otro lado, desde el punto de vista logístico, nos cuesta mucho trasladar nuestros camiones, así que seguimos buscando otras posibilidades para fabricar en algún lugar del sur de Europa, no para el año que viene, sino en el futuro, así que para mí es una opción interesante, pero en este momento, podríamos ponernos en marcha mucho más rápido en Austria.

¿Ha tenido Volta Trucks algún problema con alguna parte interesada en el proceso de reindustrialización de Nissan?

Somos una empresa pequeña, así que no podemos perseguir todo al mismo tiempo. Pero creo que aún debemos mantener la puerta abierta para entrar en la planta de Nissan, no estoy al día al 100% de todo lo relacionado con esta planta o de quién se ha hecho cargo, porque en su momento hubo una discusión sobre quién se iba a hacer cargo, como sabéis es enorme por lo que sólo habríamos tenido el 10% de la planta, a pesar de nuestra gran producción. Así que no fue suficiente con nosotros, se habló de un hub de electromovilidad, pero no he seguido las últimas noticias relacionadas con este tema.

¿Cree que ha habido falta de compromiso por parte de alguna de las partes que componen el comité de reindustrialización de Nissan?

Como he dicho, hubo una licitación, se nos presentó el consorcio que haría la oferta, pero la planta era demasiado grande para nosotros, solo utilizaríamos una pequeña parte de la planta, así que habríamos necesitado otras partes en ella. Y por lo que recuerdo, la toma de decisiones era un poco floja en ese momento.

¿Se han perdido todas las opciones para producir en España?

No, con el tiempo contrataremos otra planta en el sur de Europa, así que Barcelona sigue siendo una opción viable gracias a sus instalaciones, como el puerto para que podamos enviar nuestros camiones. Por lo tanto, no está perdido, solo que no será este año. Me gustaría mantener la puerta abierta para un mayor desarrollo.

¿Quién ha perdido más, Volta por no producir en España o España por no tener la producción de Volta?

Yo diría que las dos, para nosotros es un tema de timing, aunque todo hubiera ido muy rápido con la planta de Nissan, no hubiéramos podido producir tan pronto como lo estamos haciendo en Austria, porque era una planta de coches por lo que hubiéramos necesitado equiparla, lo que supone una gran diferencia, por lo que empezar nuestra producción antes ha sido positivo y no creo que lo hubiéramos podido hacer lo mismo aquí en España. La planta de Austria era antes una planta que producía camiones MAN, así que la infraestructura y los trabajadores ya saben cómo funciona este proceso, aunque antes hicieran modelos diferentes. Para nosotros es muy fácil empezar a producir allí, MAN invirtió mucho dinero en ella, y hubiéramos tardado casi dos años en tenerla como la tenemos ahora, es como un sueño para nosotros. Pero eso no significa que en poco tiempo vayamos a tener una planta en el sur de Europa, todavía tenemos interés en los sitios españoles.

Piensan empezar a producir este año, ¿cómo les afectará la escasez de semiconductores?

Bueno, no son solo los semiconductores, también hay muchas otras cosas en la cadena de suministro que no están disponibles ahora mismo. Hemos preguntado a nuestra primera línea de suministros de primer nivel y nos dicen que la producción empezará lentamente, hacia principios del año que viene o algo así. Para los volúmenes que estamos planeando no creemos que haya problemas, pero esto puede cambiar en los próximos meses. No vemos realmente problemas de chips, pero puede haber otras carencias en otras partes de la cadena de suministro. Por ejemplo, no importamos nada de Rusia ni de Ucrania, pero estamos viendo cómo algunas zonas se están viendo afectadas por este conflicto.

¿Y cómo les afectarán las consecuencias de la invasión rusa de Ucrania?

La mayor parte de nuestra cadena de suministro se encuentra en el Reino Unido, y algunas piezas, como el motor o las baterías, proceden de Estados Unidos. Así que tenemos muy poco procedente del este de Europa, por lo que somos más afortunados que otros, si estuviéramos en Alemania se vería afectado mucho más nuestro suministro.

¿Cuáles son los planes de Volta Trucks para los próximos años?

Nuestra ambición es producir hasta 5.000 camiones para el año que viene, hasta 14.000 en 2024 y 27.000 en 2025, sabemos que es un aumento fuerte. Además, en 2024 queremos producir cuatro nuevos modelos, así que tenemos el de 16 toneladas, el de 18, el de 7,5 y el de 12. Los dos primeros están previstos para el año que viene, mientras que los otros dos serán para 2024. También tenemos en nuestros planes los Estados Unidos, por lo que para 2025 un tercio de ese volumen debería estar en los ahí.

