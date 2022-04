Elon Musk tuitea sobre el potencial fotovoltaico de España y Pedro Duque le invita a invertir

Elon Musk, fundador de Tesla y Space X y nuevo primer accionista de Twitter, ha utilizado su red social favorita para piropear a España y, de paso, abrir los ojos al Gobierno español ante el extraordinario potencial fotovoltaico del país. En concreto, la mayor fortuna del mundo sugirió desde cuenta personal que "España debería construir un parque solar gigante. Podría proporcionar electricidad a toda Europa".

Acto seguido, el astronauta Pedro Duque replicó con ironía al magnate: "Damos la bienvenida a las inversiones en España para impulsar nuestra ya gran producción de energías renovables. Todo nuestro marco legal está preparado para ello. ¿Conoces a algún inversor?", pero sin que el ex ministro de Ciencia y Tecnología recibiera respuesta por parte del empresario sudafricano.

Apenas 24 horas después de anunciar su irrupción en el capital de Twitter, como primer accionista de la compañía, Musk volvió a acaparar titulares de la prensa económica como el hombre más rico del mundo, según la lista de Forbes, con casi 200.000 millones de euros, por delante de los habituales del ránking: Jeff Bezos, con 155.900 millones; Bernard Arnault, con 144.050 millones; y Bill Gates, con 117.610 millones de euros.

Por otra parte, Musk promovió ayer una encuesta para saber si los usuarios de Twitter quieren un botón para editar tuits. Al cierre de esta edición, tras más de 10 horas de consulta, y tras recabar la opinión de más de 3,25 millones de participantes, ganaba la opción favorable al sistema de corrección de mensajes una vez enviados, con el 73% de los usuarios. Con este asunto, Musk cuestiona una legendaria línea roja que la compañía del pajarito no estaba dispuesta a traspasar. Los usuarios aprovecharon la tesitura para argumentar sus decisiones: "Qué pasa si un tuit se vuelve viral, con muchos retuit y millones de impresiones y luego el asunto cambia completamente el significado? ¿No es solo una corrección gramatical, sino un cambio ideológico total? ¿o una autopromoción descarada?, según la podcaster Liz Wheeler, con más de 623.000 seguidores en Twitter.

El propio jefe de Tecnología de Meta, mostró la solución al debate anterior: "Esto lo resolvimos en Facebook hace mucho tiempo. Sólo tienes que incluir un indicador de que ha sido editado junto con un registro de cambios. Si estás realmente preocupado por las inserciones de texto posteriores, se puede enlazar a una revisión específica en ese historial, pero con un enlace a la última edición. No es un problema real".

La réplica de Musk no se hizo esperar con un tantarantán a la compañía Zuckerberg. "Facebook me pone los pelos de punta", escribió. Para poner paz entre ambos, el responsable de programación de una startup india propuso una receta digna de considerar: "Permitir la edición de cierto número de caracteres en un tweet y no de todo el tweet. Permitir la edición sólo dentro de un cierto período de tiempo después de publicar el tweet, digamos 5-10 minutos. Mira cuánta gente cierra su aplicación después de twittear), además de limitar la edición a una vez por tweet".

